HABER

Uzmanından tavsiye: Mutlu olmak için turşu ve ev yoğurdu yiyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

Şişkinlik, hazımsızlık veya kabızlık şikâyetlerinin depresyon ve anksiyete gibi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyaran Gastroenteroloji Uzmanı Doç.

Uzmanından tavsiye: Mutlu olmak için turşu ve ev yoğurdu yiyin

İSTANBUL, (DHA)- Şişkinlik, hazımsızlık veya kabızlık şikâyetlerinin depresyon ve anksiyete gibi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyaran Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, “Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 95’i sindirim sisteminde yer alır. Mutluluğunuz için stresten uzak durun, sofranızdan ev yapımı turşu, yoğurt ve peyniri eksik etmeyin” dedi.

BAĞIRSAKLAR RUH HALİMİZİ YANSITIYOR

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, bağırsak ve beynin ortak hareket ettiğini vurgulayarak, “Sindirim sistemimizde beynimizdeki gibi çok sayıda nöron bulunuyor. Beyinle benzer özellikler taşıyan sindirim organlarındaki sinir sistemi, beyinle işbirliği içinde çalıştığı gibi beyinden bağımsız da çalışabilir. Bu nedenle sindirim sistemizde bulunan sinir ağı, aynı beyin gibi davranışlarımız ve ruhsal dengemiz üzerinde etkisi bulunan, ikinci beyin olarak kabul edilen bir sistemdir. Mide ve bağırsaklar yaşantımızdaki pozitif veya negatif stres durumlarında, diğer organlara oranla daha fazla etkilenir” dedi.

SEROTONİN SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Hayatta mutluluk, üzüntü, heyecan, kaygı gibi duyguların sindirim sisteminde stres etkisi oluşturduğunun altını çizen Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, stresli durumlarda vücudun mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin dengesinin değiştiğini bunun da bağırsak kaslarının kasılma durumlarında değişiklikler meydana getirdiğini söyledi. Dr. Ertuğrul, depresyon ve anksiyetede rolü olan serotonin hormonunun bağırsaklarda beyinden daha fazla bulunduğunu ifade ederek, “Vücuttaki toplam serotoninin yüzde 95’i sindirim sisteminde yer alır. Serotonin, sindirim sistemini sakinleştirir, bağırsakların hareketlerinde ve bağırsak salgılarında etkili olmaktadır. Bu nedenle, sindirim sisteminin sağlıklı olması demek, tüm vücudun sağlıklı ve mutlu olması demektir” diye konuştu.

AĞRI, ŞİŞKİNLİK VE HUZURSUZLUK VARSA DİKKAT!

Huzursuz bağırsak sendromuna da değinen Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul şunları söyledi: “Huzursuz bağırsak sendromu herhangi bir neden olmaksızın karında ağrı ve rahatsızlık hissi ile seyreden, dışkılama sıklığı ve şeklinde değişikliklerin yaşandığı bir bağırsak hastalığıdır. Tüm sindirim sistemini etkileyebilen önemli bir halk sağlığı problemidir. Huzursuz bağırsak sendromlu hastalar genelde mutsuz insanlardır. Gerçekten de şişkinlik, gaz, ağrı, dışkılama bozuklukları gibi mide-bağırsak şikayetleri ile depresyon ve anksiyete gibi hastalıklar arasında bağlantı vardır. Bağırsaklarımız, ruhsal durum ile yakın ilişki içerisindedir. Psikolojik sıkıntılar ve duygular özellikle içe dönük insanlarda vücudu etkilemeye başlar. Temelde yatan neden olmasa bile depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda karında gaz, şişkinlik, kabızlık gibi bağırsak fonksiyon bozuklukları risk faktörü oluşturur. Ayrıca bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmaların bağışıklık sistemi hücreleri ile iletişim içinde olduğu, bu iletişim sayesinde nöropsikiyatrik ve metabolik pek çok bozukluğun oluşmasında rolü olduğu düşünülmektedir.”

MUTLULUĞUN SIRRI MUTFAĞINIZDA

Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul un ve şekerden fakir, sebze, meyve, et ve yumurta gibi doğal gıdalardan zengin bir beslenme şeklinin bağırsak florasının koruyuculuğunu artıracağını söyledi. Ertuğrul, “Özellikle fermantasyon ürünleri (turşu, yoğurt, peynir, sirke, tuzlama yiyecekler) bağırsak florasında bulunan probiyotikleri artırırlar. Günlük lif ihtiyacımız 25-30 gr kadardır. Bunun için sebze, meyve, kepekli ürünler ve kuru baklagiller yenmelidir. Bunlarda doğal olarak bulunan lifler, bağırsaktaki yararlı bakterilere uyarak prebiyotik etki sağlamaktadır. Probiyotikten en zengin gıdalar anne sütü ve yoğurttur. Günlük pastörize şişe sütleri ve onlardan yapılan yoğurtları tercih etmek daha uygundur. Bağırsaklarımızın sağlıklı fonksiyon görebilmesi için besinleri hızlı yemeden yeterince çiğneyerek tüketmek, hareketsiz kalmamak, yeterince sıvı tüketmek, alkollü, gazlı içeceklerden uzak durmak, sigaradan uzak durmak ve bağırsak florasını bozabileceğinden gereksiz ilaç kullanmamak gerekir” diyerek tavsiyelerde bulundu.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Osmaniye'de doğaseverlerden sonbahar gezisiOsmaniye'de doğaseverlerden sonbahar gezisi
Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandıPiyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Son dakika Batman Adliyesi önününde silahlı kavga: Yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!

Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncular olay çıkardı

Yargıtay'ın kararı yoldaki asfaltı söktürdü! Vatandaşlar olumsuz etkilendi

Yargıtay'ın kararı yolu ikiye böldü! Tek bir istekleri var

Atatürk’ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında o günü unutamıyor!

Şimdi 89 yaşında! O günü hayatı boyunca hiç unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.