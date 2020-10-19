Uzmanından teknoloji tutkunlarına uyarı: Tuzağa düşmeyin!

Doç. Dr. Koltuksuz, “Özellikle sosyal medyadan, e-postalarla ya da SMS ile gelen çekilişle ürün kazanma, fiyatının çok altında promosyon ürün satışı gibi mesajlara kanmayın. Sahte e-ticaret sitelerine dikkat edin, sadece güvenli ve bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın” dedi.

Siber suçluların sürekli olarak gündemdeki konuları kullanarak kurban aradıklarını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, teknoloji dünyasındaki yüksek fiyatlı ve merak uyandıran yeniliklerin de suçlular tarafından kullanılabileceğini söyledi. Doç. Dr. Koltuksuz, popüler oyun konsolu PlayStation ve Apple’ın yeni telefonu iPhone 12’ye yönelik son dönemde kimlik avcıları ve dolandırıcılar arasında artan bir ilgi olabileceği konusunda uyardı.

SAHTE E-POSTALARA DİKKAT

Ahmet Koltuksuz, “Her dönem başvurulan bu tarz siber saldırılar yine karşımıza çıkıyor. Örneğin, iPhone 7 ilk çıktığında İngiltere’de pek çok kişiye ‘2 sterline iPhone 7 kazanın’ promosyonunu içeren bir e-posta gönderilmişti. Bu sahte e-posta ile kullanıcıların bilgileri hedef alındı. E-postada yer alan ‘promosyonu gör’ seçeneğine tıklandığında ucuza iPhone satın almak isteyenler, bütün ödeme bilgilerini kendi elleriyle siber korsanlara vermiş oldu. Yine ülkemizde satıcı kuruluşun sayfasını neredeyse bire bir taklit eden bir internet sitesi, yarı fiyatına iPhone 5s cihazı satma vaadiyle insanları kandırdı. Sitede verilen telefon arandığında açılışa özel promosyon yaptıklarını söyleyerek EFT yapılınca ya da hesaba yatınca aynı gün içinde göndereceklerini belirtmelerine karşın telefonları göndermiyorlardı. Bunun gibi para verildiği halde ortada ürün olmayan, sahte ya da farklı ürün gönderilen ya da kimlik ve hesap bilgileri çalmaya yönelik birçok örnek vermek mümkün” diye konuştu.