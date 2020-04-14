Uzmanından tıbbi cihaz uyarısı: Yarardan çok zararı olabilir

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) özellikle kronik rahatsızlığı olanları tehdit ediyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde diyabet, kalp, yüksek tansiyon, kronik karaciğer, obezite, parkinson, KOAH, bronşit, astım, kronik akciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar, kendi aldıkları tıbbi cihazlar ile sağlık durumlarını kontrol ederek, hastalığa karşı önlem almaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, uygun şartları taşımayan tıbbi cihaz kullanımı konusunda vatandaşları uyardı. 'KİŞİYE ZARARI OLABİLİR'



Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kronik hastalığı olan kişilerin kullandığı cihazların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış ve denetimi yapılmamış ise sonuçların yanlış çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Dr. Başay, "Örneğin, ateş ölçümünde, solunum testlerinde sonucun yanlış çıkması muhtemeldir. Ayrıca doğru üretilmeyen cihazlarda ve materyallerde yanlış kullanılan maddeler nedeniyle kullanan kişiye zararı olabilir. Örneğin, maske kullanıyorsunuz, ancak uygun imal edilmemiştir. Kişi korunduğunu zanneder; ama korunmaz ve hastalanabilir. Kişi şekerini ölçtüğünde onaylanmamış bir ürünse eğer, yanlış bilgi verecektir. Kişiyi yanlış yönlendirdiği için sonuçları daha zararlı olacaktır" dedi.

'KANSERE YOL AÇABİLİR'



Dr. Başay, sahte ateş ölçer, tansiyon aleti, solunum cihazı gibi tıbbi malzemelerin kullanımının enfeksiyon ve daha ileri derece kanser hastalığına yol açabileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu ürün ve cihazlar amacına uygun yapılmadığı için kişi yanlış ölçümler yapabilir. İçerisindeki kanserojen ürünler kullandığı materyale göre solunum yolu, cilt kanserleri gibi her tür hastalığı ortaya çıkarabilir. En yoğun kullanılan ürün maske ve piyasada çok fazla maske var. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmamış, hastanelerde ve eczanelerde verilmemiş ya da bakanlık tarafından dağıtılmamış maskeler dışında maskelerin kullanılmamasını öneriyorum. Lütfen bu tür materyalleri alırken, onaylanmış ya da doktorlarının yönlendirdiği yerlerden almalarını öneriyorum. Kronik hastalığı olan örneğin, kronik solunum yetmezliği olan hastaların kullandığı cihazlar var. Bu tür cihazları uygun yerlerden almadıkları zaman aldıkları oksijen miktarı yeterli olmayacaktır. Kronik hastalığının artması ile kullanılan tıbbi malzemelerin yanlışlığı kanser yapma etkisine kadar gidebilir."