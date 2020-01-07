Uzmanından "trans yağ" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Filik, trans yağların mümkünse hiç tüketilmemesi gerektiğini belirterek, bu nedenle gıda içeriklerinin ürün etiketlerinde olmasına karar verildiğini ve ürün etiketlerinden faydalanılması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Filik, yaptığı yazılı açıklamada, tıp dünyasının, doymuş yağların kalp ve damar hastalıklarına neden olduğunu ilk kez söylediği zamandan sonra yaklaşık 50 yıl geçtiğini belirterek, günümüzde gelinen noktada dünya tıp camiasının "doymuş yağ tüketiminin kalp damar hastalıkları ile ilişkisinin pek de düşünüldüğü gibi olmadığını" söylediğini aktardı.

"Doymuş yağların zararına inanarak yetişmiş olan günümüz insanı bu değişiklik ile kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyor." değerlendirmesinde bulunan Filik, doymuş yağlara ilişkin bilgi verdi.

Filik, iki çeşit doymuş yağ olduğunu, bunların, çoğunlukla peynir, tereyağı gibi süt ve et ürünlerinde bulunan doğal doymuş yağlarla sıvı bitkisel doymamış yağların kimyasal dönüşümle doyurulması sonucu elde edilen margarin ve benzeri ürünlerde bulunan trans yağlar olduğunu anlattı.