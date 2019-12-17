Uzmanından tutumlu olmanın yolları

Türkiye’de üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak amacıyla kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk malları haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Bu haftanın çıkış noktasını ise Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar oluşturuyor. Yerli tüketimin bilinçli olarak artması hedefiyle kutlanan bu hafta süresince, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yüksel Çendek de haftanın önemine vurgu yaparak, toplumsal sorumluluklar çerçevesinde gereksiz tüketim ve harcamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Akşam saatlerinde film izlerken ışıkları kapatmak.

Erkeklerin tıraş olurken ve herkesin diş fırçalarken gereksiz yere musluğu açmaması.

Nakit alışverişlerde alınan bozuk para üstlerini bir kumbarada biriktirip sene sonunda açmak.

Saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı ve benzer ürünleri gereksiz yere kullanmamak.

Evlerin yalıtımını yapmak, ısıtıcıları gereksizken kapatmak ve önlerini açık tutmak.

Alınan elektronik ürünlerde elektrik tüketimini kullanma seviyesini inceleyerek A sınıfı ürünleri tercih etmek.

Özel araç yerine olabildiğince toplu taşıma kullanmak.

Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine sandviç, papara, yumurtalı ekmek gibi değerlendirmek.

‘İhtiyacım var mı?’ sorusunu hayatımızın mottosu haline getirmek.

“YATIRIMLAR TÜRK LİRASI OLMALI”

Evde yapılan tasarrufların ilk etapta minimal bir görünüme sahip olduğunu ancak yıllık bazda düşünüldüğünde bir tatil ikramiyesi gibi değerli olduğunu aktaran Çendek, ayrıca yatırım konusunda da uyarararak, “Yatırımlar Türk Lirası olmalı; çünkü hepimizin ortak noktası Türk Lirası’dır. Buna karşın portföyünü genişletmek isteyenler yüzde 20 ile 25 arasında değerlerini bölerek risklerini azaltmalıdır. Örneğin parasının yüzde 50’sini Türk Lirası olarak muhafaza eden bir kişi, yüzde 25’i altın, yüzde 10’u Euro ve geri kalanını hisse senedi gibi düşünebilir. Kazanç oranı düşürülmüş olsa da, kayıp riski de böylece azaltılmış olacaktır” ifadelerini kullandı