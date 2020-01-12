Uzmanından uyarı: Fıtığın kendiliğinden iyileşmesini beklemeyin

İSTANBUL, (DHA)- Cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeden herkeste ortaya çıkabilen fıtık, çok sık karşılaşılmasına rağmen halen önemsenmiyor. Oluşma nedeni ne olursa olsun, fıtığın kendiliğinden iyileşmediğine işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtıkların zaman kaybedilmeden, konusunda uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Adale planları içindeki potansiyel açıklık olarak tarif edilen fıtık, ya doğuştan var oluyor ve gün geçtikçe belirgin hal alıyor, ya da sonradan karın duvarındaki zayıflamaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtık tanısının rutin hekim muayenesiyle konulabileceğini belirtti.

“KABIZLIK BİLE NEDEN OLABİLİR”

Fıtık oluşumuna etken olan bazı faktörlere dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Ağalar, "Karın duvarında potansiyel olarak zayıf birkaç alan var. Bazen bu zayıf alanlarda ani karın içi basınç artışı olduğunda fıtık oluşabilir. Fıtık oluşumunda etken olan bazı faktörler, yaşlanma nedeniyle doğal olarak kas ve fasya gruplarının zayıflaması, eski kesi yerleri, travmalar veya doğumdan beri var olan bozukluklardır. Ikınarak idrar yapma, kronik öksürük, kabızlık, ağır kaldırma gibi eylemlerden sonra da fıtık oluşabilir. Cilt altında kabarıklık oluşur. Yaşlılarda görülen fıtıklarının kalıtsal mı, edinsel mi olduğunu anlamak kolay değildir” diye konuştu.