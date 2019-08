Uzmanından uyarı: Kurban etini en az bir saat dinlendirin

İSTANBUL, (DHA)- KURBAN etinin doğru tüketimi hakkında bilgi veren Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, etin kesildikten sonra en az bir saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı'nda etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Kurban etini dinlendirmeden yemeyin" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması ya da buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ayrıca dışarıda et çok kısa süre kalmalı ve derhal dağıtılacak yerlere ulaştırılmalıdır" dedi.

"BUZU ÇÖZÜLEN ET TEKRAR DONDURULMAZ"

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Alışıldığı üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kurban kesilir kesilmez et tüketilmemelidir. Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması veya buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider. Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte olmak zorundadır. Asla çözünen et ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir" diye konuştu.