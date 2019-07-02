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Uzmanından uyarı: Nasırı kesinlikle yakmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

Uzmanından uyarı: Nasırı kesinlikle yakmayın

İSTANBUL, (DHA)- ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, deri sertleşmesi olarak genellikle ayakta görülen nasırın bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Nasırın yakarak tedavi edilmesinin zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esemenli, "Nasırı yakmaya çalışırsanız altında yaralar açabilirsiniz. Nasırı yok etmek çözüm değil, nedenini bulmalısınız" dedi.

Nasırın vücudun savunma mekanizması olduğunu belirten İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. 'Nasır, bir hastalık değildir' diyen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Nasır olmasaydı cildimiz yaralanırdı. Şeker hastalarında gördüğümüz gibi yaralar açılırdı. Dolayısıyla nasır bir sağlık problemli değil aslında savunma mekanizmasıdır. İki sert cisim arasında yumuşak bir doku kaldığı zaman parçalanabilir. Deri de kendini korumak için kalınlaşır" diye konuştu.

“TABAN NASIRLARINA DİKKAT”

Derinin sıkışmasının ve nasır oluşmasının en büyük nedeninin ayakkabı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Ayaklarımız dışında sert bir kalıba giren başka bir organımız yok. En çok beşinci parmağın kenarında yani küçük parmağın dış kenarında oluyor. Ayakkabının en çok vurduğu nokta o bölge. Üçgen ayakkabılar giyiyoruz ve deri, sıkışıyor ve sertleşmeye başlıyor. Ayağımızda şekil bozukluğu, tarak kemiklerimizde düşüklük, başparmağımızda bir eğrilik, kemik çıkıntısı, ayağın anomalileri, yere basışımızda bozukluk varsa bu sefer tabanda nasırlar meydana gelir. Taban nasırları daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü ayakta bir deformite olduğuna işaret eder, bir bozukluk olduğuna işaret eder. Rahat, geniş ayakkabı kullanabilirsiniz ama yerde yürümek zorunda olduğunuz için yerle kemik arasında bu sıkışma devam ettiği için o tür problemlerde cerrahi müdahale ön plana çıkmaktadır" uyarısında bulundu.

“NASIRI YOK ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

Geniş ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında şu uyarılarda bulundu:

"Sıkıştıran değil de rahat ayakkabıların giyilmesini tavsiye ederim. Rahat ayakkabı belki çok basit gibi görünüyor ama nasırın kendiliğinden geçmesinde neden olacaktır. Eğer rahat ayakkabıya rağmen nasır düzelmiyorsa ‘acaba kemiklerde ekstra bir büyüme mi var’ ‘şekil bozukluğu mu var’ bunlar araştırılmalı. Bu noktada bir ortopediste gözükmelerini tavsiye ederim. Asit gibi yakıcı maddelerle nasırı yok etmeye çalışmayın. Yoksa nasırın altından yara açabilirsiniz. Özellikle şeker hastalarında daha dikkatli olmak gerekiyor. Şeker hastalarının bağışıklık sistemi çok iyi olmadığı için yaralar açılıp enfeksiyon olursa basit bir nasır ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Nasırı yok etmek çözüm değil, nasırı ortaya çıkaran nedeni yok etmek önemli. Nasır, bilinçli bir şekilde alınabilir. Eğitimli bir kişinin temiz aletlerle tedaviyi gerçekleştirmesi gerekiyor."

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