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Uzmanından yaz enfeksiyonundan korunmanın yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uz.

Uzmanından yaz enfeksiyonundan korunmanın yolları

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Şirin Elmi, yaz tatilinde enfeksiyon risklerinden korunma yolları ile ilgili önerilerde bulundu.
Memorial Antalya Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Şirin Elmi, yaz aylarında kumsalda uzun saatler kalınması, güneşlenme, deniz ve havuz eğlencesinin öne çıktığını belirterek, "Ancak büyük güvenle oturulan şezlonglar, akıntısı az olan deniz, kuma serilen havlu ya da kalabalık havuzlar bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Tatilde alınabilecek bazı basit önlemlerle enfeksiyon risklerinden ve hastalıklardan korunmak mümkün olabiliyor."dedi.
"Islak kalmayın"
Yüzeyinde köpük olan denizden uzak durulmasını tavsiye eden Şirin Elmi, "İyi temizlenmeyen ve sirkülasyonu fazla olmayan durgun havuzlarda birçok hastalık tehlikesi bulunmaktadır. Genital mantar enfeksiyonları, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, Hepatit A, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları havuz suyunun neden olduğu hastalıklardır. Deniz suyu tuzlu olduğu için hastalık yapıcı mikroorganizmaların yaşaması daha zordur. Ancak durgun, kirli ve yüzeyi köpüklü denizler de aynı havuzlar gibi enfeksiyon riski taşır. Genital mantarların en önemli nedeni nem ve ıslaklıktır. İyi temizlenmeyen ortak kullanım alanlarında bu hastalıklar çok daha kolay bulaşır. Sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile vakit geçirmemek, havuz sonrası duş alıp iyi kurulanmak ve yine aynı şekilde mayoyu değiştirerek güneşlenmek enfeksiyon riskini azaltır." ifadelerine yer verdi.
"Kurulanma havlusu farklı olmalı"
Elmi, kirlenmiş havuz ve deniz suyunun yutulmasıyla hastalıkların oluşabileceğini dile getirerek, kapasitesini aşan havuzlarda bu riskin fazla olduğuna dikkati çekti.
Plaj, deniz,havuz gibi ortak kullanım alanlarının kirli olabileceğine değinen Elmi, "Kuma serilen havlu ile kurulanmak enfeksiyon etkenleri ile temas riskini artırır. Bu nedenle kurulanmak için kullanılan havlu ile şezlong üzerine ya da kuma serilen havlunun ayrı olmasına dikkat edilmelidir."dedi.
Üzerinde minder ya da havlu bulunmayan şezlongda güneşlenilmemesi uyarısında bulunan Elmi, şezlong için kullanılan havlularla yüz ve vücudun kurulanmaması gerektiğini belirtti.
"Kişisel eşyalarınız olsun"
Havuzların yanı sıra sauna, hamam gibi ortamların da temizliği ve bakımı uygun koşullarda yapılmadığı zaman mantar gibi enfeksiyonlara zemin hazırladığına değinen Elmi, "Bunun için havlu ve terlik gibi kişisel malzeme kullanımına dikkat etmek gerekir. Grip tehlikesi yazın da devam etmektedir. Farklı iklim, kalabalık, plajlar, klimaların da etkisi ile özellikle çocuklar, yaşlılar ve gebeler daha fazla risk altındadır. Buna sebep olan virüsler kışın görülen grip virüslerinden farklı değildir. Bu durumda bol sıvı tüketimi ve yatak istirahatı çok önemlidir."diye konuştu.
"Yiyeceklerin temizliği"
Tam pansiyon ya da her şey dahil otellerde açık büfelerde sunulan yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini işaret eden Şirin Elmi, "Uzun süre açıkta kalan özellikle sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerde sıcağın etkisiyle çoğalan bakteriler, gıda zehirlenmesi ve ishale sebep olabilir. Su tüketimine de özen gösterilmelidir. Kapalı kapaklı su şişeleri kullanılmalıdır. İçeceklere konulan buzların da temiz sulardan hazırlandığından emin olunmalıdır."dedi.

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