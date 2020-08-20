Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...

Dövme neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Önceden daha farklı yöntemler kullanılarak cilde çizilen bu sembol ve resimler, bugün çok daha steril ortamlarda yapılıyor. Peki, cilde yabancı maddeler kullanılarak uygulanan kalıcı dövmeler sağlığı nasıl etkiliyor? Cilt kanseri gibi rahatsızlıkları tetikliyor mu?
DÖVME CİLT KANSERİNE SEBEP OLUR MU?
Bu konuda uzmanlar ikiye ayrılıyor:
Bir grup uzman dövmenin herhangi bir kanseri tetiklemediğini söylüyor. Yapılan araştırmalarda ciltteki dövmeler üzerinde oluşan kanser hücrelerine rastlanmadığını söyleyen uzmanlar, cilt kanserinin en büyük sebebinin güneş ışınları olduğunu dile getiriyorlar.
PEKİ, BU DURUM TÜM DÖVME ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?
Bilindiği gibi farklı dövme çeşitleri var. Kimisi kalıcı ve mürekkeple yapılıyor. Kimisi kısa süreli ve Hint kınası gibi organik ürünlerle yapılıyor. Bunun yanında dövme yapılan yerler de değişiyor. Aslında bizler en çok vücutta şekil, sembol ve resim olarak görünen dövmeleri biliyoruz. Oysa, kaş kontürü ya da kalıcı makyaj gibi uygulamalar da bir çeşit dövme. Dolayısıyla dövme kültürü ve alışkanlığı bizim sandığımızdan çok daha geniş bir alana sahip.
Kullanılan ürün ne olursa olsun ya da dövme nereye yapılırsa yapılsın, uzmanlar ciltte uzun süre kalıcı olan bu ürünlerin kanseroren bazlı olduğunu dile getiriyorlar. Kurşun, nikel ve titanyum gibi cilt kanserini tetikleyen bileşenler içeren dövmeler uzun vadede bu maddelerin vücutta birikmesine sebep olabiliyor.
SONUÇ OLARAK: DÖVME YAPTIRMALI MI YAPTIRMAMALI MI?
Eğer dövme yaptırmak istiyorsanız, bu konuda ilk olarak bir uzmanın görüşünü alabilirsiniz. Çünkü bu aşamada dövme sonrasında oluşabilecek alerjik reaksiyonları da göz önüne almak gerekiyor. Gelişen alerjiler bazen çok şiddetli olabilir ve kişinin hayatını tehlikeye sokabilir.
Dövmenin yapılacağı yerin steril, kullanılan iğnelerin yeni açılmış paketlerden çıkan dezenfekte edilmiş ürünler olduğundan emin olun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum