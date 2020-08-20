Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...

Dövme neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Önceden daha farklı yöntemler kullanılarak cilde çizilen bu sembol ve resimler, bugün çok daha steril ortamlarda yapılıyor. Peki, cilde yabancı maddeler kullanılarak uygulanan kalıcı dövmeler sağlığı nasıl etkiliyor? Cilt kanseri gibi rahatsızlıkları tetikliyor mu?

DÖVME CİLT KANSERİNE SEBEP OLUR MU?

Bu konuda uzmanlar ikiye ayrılıyor:

Bir grup uzman dövmenin herhangi bir kanseri tetiklemediğini söylüyor. Yapılan araştırmalarda ciltteki dövmeler üzerinde oluşan kanser hücrelerine rastlanmadığını söyleyen uzmanlar, cilt kanserinin en büyük sebebinin güneş ışınları olduğunu dile getiriyorlar.

Diğer grupta ise dövme yaparken kullanılan malzemelerin uzun vadede kanser riskini artırdığını söyleyenler var. Çünkü yapılan araştırmalar dövme mürekkebinin kanserojen olduğunu ortaya koymuş. Dolayısıyla cilde işlenen bu dövme zaman içerisinde vücudun kanser olma riskini artırabilir.

PEKİ, BU DURUM TÜM DÖVME ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Bilindiği gibi farklı dövme çeşitleri var. Kimisi kalıcı ve mürekkeple yapılıyor. Kimisi kısa süreli ve Hint kınası gibi organik ürünlerle yapılıyor. Bunun yanında dövme yapılan yerler de değişiyor. Aslında bizler en çok vücutta şekil, sembol ve resim olarak görünen dövmeleri biliyoruz. Oysa, kaş kontürü ya da kalıcı makyaj gibi uygulamalar da bir çeşit dövme. Dolayısıyla dövme kültürü ve alışkanlığı bizim sandığımızdan çok daha geniş bir alana sahip.