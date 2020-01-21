HABER
  4. Uzmanlar açıkladı: “Kaygılanmak normal midir?”

Uzmanlar açıkladı: “Kaygılanmak normal midir?”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Piskiyatri Uzmanı Uzm.

Uzmanlar açıkladı: “Kaygılanmak normal midir?”

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Piskiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ekrem Hasbek, kaygılanma olarak da bilinen Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) hakkında bilgi verdi.
Kaygının yaşamın normal bir parçası olduğuna dikkat çeken Piskiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ekrem Hasbek, “Herkes günlük yaşam içinde değişik konularla ilgili kaygı duyabilir. Yetişmesi gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçok insanı kaygılandırabilir. Aslında kaygı, bir ölçüde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızlı karar verip kurtulmamızı sağlar. Normalde bu tür kaygı hafiftir ve baş edilebilir düzeydedir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) olan kişilerde ise “sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu” söz konusudur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. YAB’da aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan endişe hali en az altı ay boyunca hemen her gün vardır ve gün boyunca sürer. YAB’nun yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 5-6’dır. Başka bir deyişle, her 100 kişiden 5-6’sı yaşamlarının herhangi bir zamanın bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı artar. YAB yaşlılıkta en sık görülen anksiyete bozukluğudur" dedi.
Belirtileri nelerdir?
Yaygın Anksiyete Bozukluğu belirtileri hakkında da bilgi veren Hasbek, “Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişe hastalığın temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Çevrelerinde “aşırı evhamlı” olarak tanınırlar. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir. YAB’a sıklıkla sanki fiziksel bir hastalık varmışçasına kendini gösteren bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır. Stresler YAB’ın gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk dönemi ve genç erişkinlik çağları arasında başlayan YAB, yavaş ve sinsi bir gelişim gösterir. Hastalığın belirtileri dönem dönem iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. Hastalığın oluşmasında “kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişilik özellikleri ve stres verici yaşam olayları” etkilidir. Hastalar yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi bedensel belirtiler nedeniyle çoğu zaman psikiyatri dışı branş hekimlerine başvururlar ve doğru tanının konması ve uygun biçimde tedavi edilmesi gecikebilir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Prostat büyümesinin belirtileriProstat büyümesinin belirtileri
Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?

Akupunkturla şeker tedavisi mümkün mü?

Konserve hastalığı (botulizm) nedir?

Sağlıklı olduğu düşünüyoruz ama... Bir lokması bile yetiyor!

Mormiks nedir? Mor ekmek nedir? Mormiks faydaları

Renklerini gören şaşırıyor ama... Öyle bir faydası varmış ki...

İstanbul Havalimanı’nda 'virüs' önlemi! Dünya alarmda (Gizemli virüs Coronavirüs nedir, belirtileri nelerdir?)

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Astım nedir? Astım nedenleri nelerdir? Astım tedavisinde bunlara dikkat

Astım hastaları! Meğer tedavide en önemli nokta...

Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Sağlıklı diye içiyoruz ama... Kış çaylarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.