Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında

Türkiye'de son günlerde görülen vaka sayısında ciddi bir artış var. 30 Mart'ta, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ilk kez vaka sayısı 37 bini aşmış oldu. 3 Nisan'da açıklanan koronavirüs tablosunda 186 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 44 bin 756 oldu.

EN FAZLA VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının açıklandığı haritaya göreen çok vaka görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az vaka görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak açıklandı.

'VAKA SAYISI 300-350 BİN ARASINDA'

Uzmanlar, Türkiye'deki vaka artışlarını değerlendirdi. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan Hüseyin Özdemir imzalı haberde İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Temur, vaka sayısının asemptomatik ve tespit edilemeyen hastalarla birlikte 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

'10 GÜN SONRA DAHA KÖTÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞACAĞIZ'

Ülke olarak pandeminin en büyük vaka krizini yaşadığımızı belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, son bir haftalık tablonun 10 gün sonra tam olarak ortaya çıkacağını ve bugünden daha çok kötü bir tabloyu göreceğimizi açıkladı.



