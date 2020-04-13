Uzmanlar Almanya'da okulların kademeli olarak açılmasını önerdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu Çarşamba günü eyalet başbakanları ile koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin etkilerini değerlendireceği bir toplantı yapacak. Bu toplantı öncesinde Almanya'nın önemli Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina salgınla mücadelede normale dönülmesi konusundaki tavsiyelerini yazılı olarak açıkladı.

Leopoldina belirli koşullar altında ilkokullar ile bazı eyaletlerde 9, bazılarında ise 10'uncu sınıfa kadar devam eden orta dereceli okulların kademeli olarak açılmasını önerdi. Uzmanlara göre küçük yaştaki öğrenciler eğitim sisteminde destek ve yönlendirmeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Daha büyük yaştaki, örneğin 11 ve 12'inci sınıftaki öğrenciler ise uzaktan eğitimi daha iyi kullanma şansına sahip. Ancak akademi ilk ve orte dereceli okullarda bütün sınavların mümkün olduğu kadar yapılması gerektiği görüşünü bildirdi.

Çocuk yuvaları konusunda çekince

Çocuk yuvalarıyla ilgili olarak ise "Küçük çocuklar hijyen kuralları ve korunma önlemlerine uyamayabileceği için salgın yayılabilir bu nedenle çocuk yuvaları çok kısıtlı bir biçimde yeniden açılabilir" ifadesine yer verildi.