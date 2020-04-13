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Uzmanlar Almanya'da okulların kademeli olarak açılmasını önerdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Almanya’da hükümete tavsiyelerde bulunan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina, toplu taşımada maske takılmasını ve okulların kademeli olarak açılmasını önerdi.

Uzmanlar Almanya'da okulların kademeli olarak açılmasını önerdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu Çarşamba günü eyalet başbakanları ile koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin etkilerini değerlendireceği bir toplantı yapacak. Bu toplantı öncesinde Almanya'nın önemli Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina salgınla mücadelede normale dönülmesi konusundaki tavsiyelerini yazılı olarak açıkladı.

Leopoldina belirli koşullar altında ilkokullar ile bazı eyaletlerde 9, bazılarında ise 10'uncu sınıfa kadar devam eden orta dereceli okulların kademeli olarak açılmasını önerdi. Uzmanlara göre küçük yaştaki öğrenciler eğitim sisteminde destek ve yönlendirmeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Daha büyük yaştaki, örneğin 11 ve 12'inci sınıftaki öğrenciler ise uzaktan eğitimi daha iyi kullanma şansına sahip. Ancak akademi ilk ve orte dereceli okullarda bütün sınavların mümkün olduğu kadar yapılması gerektiği görüşünü bildirdi.

Çocuk yuvaları konusunda çekince

Çocuk yuvalarıyla ilgili olarak ise "Küçük çocuklar hijyen kuralları ve korunma önlemlerine uyamayabileceği için salgın yayılabilir bu nedenle çocuk yuvaları çok kısıtlı bir biçimde yeniden açılabilir" ifadesine yer verildi.

Toplu taşımada maske önerisi

Leopoldina salgının mümkün olduğunca düşük seviyede kalması için şimdiye dek açıklanan bilindik hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak buna ek olarak otobüs ve tramvay gibi toplu taşımada maske zorunluluğu getirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Leopoldina'dan uzmanlar birçok alanda belirli koşullarda kademeli olarak yeniden normale dönülebileceği açıklamasını da yaptı. Bunun için öncelikle perakende satış yapan dükkanlarla oteller ve resmi dairelerin açılması tavsiye edildi. Bunun yanı sıra özel ya da iş seyahatleri ile kültürel ve spor etkinliklerinin mesafe kuralları gözetilmek suretiyle kademeli olarak yeniden hayata geçirilebileceği de belirtildi.

Ancak bilim insanları klinik ve hastanelerde gerekli ek kapasitenin inşa edilmesi gerektiğini ve COVID-19 dışındaki hastaların da yeniden alınabilecek hale getirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Enfeksiyona ve bağışıklığa dair veri toplamanın iyileştirilmesi için temsili ve bölgesel araştırmaların önemine dikkat çeken Leopoldina verilerin daha güvenilir olacak, kısa vadeli tahminler yapılmasını mümkün kılacağını kaydetti. Bilim insanları, cep telefonlarında gönüllü olarak kullanılacak koronavirüs aplikasyonlarının yararlı olabileceği görüşünde.

"Sağlık sektörüne yatırım"

Bilim akademisi tavsiyelerinde devletin kamu ortaklığının şirketlerin ayakta tutulması için çok acil durumlarda gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Halihazırda salgın nedeniyle alınan önlemlerin sona ermesi sonrasında da orta vadede sağlık alanında kapsamlı mali teşviğin gerekli olduğuna işaret edildi.

Vatandaşlara vergi kolaylıkları getirilmesi de tavsiyeler arasında yer aldı. Ayrıca, devletin sağlık sektörü, dijital altyapı ya da iklimin korunmasına ek yatırımlar yapması da tavsiye edildi. Açıklamada bu krizin "Avrupa'nın en üst düzeyde dayanışma içinde hareket etmesini" zaruri kıldığı belirtildi.

Leopoldina'dan uzmanlar devletin borçlanması konusunda şu an geçerli olan kuralların korunmasını, koronavirüs krizi gibi dönemlerde yüksek borçlanmanın mümkün olabileceğini ancak normale dönülmesiyle eski kuralların da uygulanmasını önerdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Leopoldina'nın koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı araştırmayı, hükümetin bundan sonra atacağı adımlar açısından "çok önemli" diye nitelendirmişti.

dpa, rtr, AFP / HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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