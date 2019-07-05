Uzmanlar artık üç değil iki öğün öneriyor

Şehir hayatı ve gelişen teknoloji insanları hareketsiz kıldığından ana öğün sayısının üçten en az ikiye indirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Muhsin Öztürk, aynı zamanda ara öğünlerin de olmamasını tavsiye etti.

Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlere verilen tavsiyelerin başında “sık ve az beslenmek" geliyor. 3 ana öğünün yanı sıra ara öğünler de işin içine girince gün içerisinde öğün sayısı altıya kadar çıkıyor. Özellikle sağlıklı beslenme adı altında uygulanan bu beslenme şekli herkes tarafından benimsenirken, son zamanlarda beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen ve oruca benzer bir düzene sahip olan beslenme şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Bu beslenme şekli ile uzun süre aç kalınması ve öğün sayısının azaltılması ile birlikte vücudun dinlenmesi, kendini onarması ve kalorilerin yakılması amaçlanıyor.

Şehir hayatı ile birlikte beslenme şekli de değişmeli

Hangi beslenme şeklinin günümüz insanları için daha ideal olduğuna ve nasıl uygulanması gerektiğine dair açıklamalarda bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Muhsin Öztürk, bu noktada şehir hayatı yaşayan insanların hareketsiz kaldığına ve o yüzden de beslenme şeklinin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hareketsiz yaşam ile birlikte öğün sayısının indirilmesi ve hatta iki öğün arasında da uzun bir süre geçmesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, “Özel, kronik bir hastalığımız ve hekim tavsiyemiz yoksa biz beslenme uzmanları olarak günde iki öğünü tavsiye ediyoruz. Çünkü artık şehir hayatında yaşayan insanlar olarak fazla enerji tüketmiyoruz. Günlük hayatta yaptığımız işlerin çoğunu oturarak yapıyoruz. Her şey elimizin altında ve otomatik oldu. Sonuç olarak da hareketsizlik beraberinde geldi. Bu yüzden öğünlerimizi aza indirmemiz gerekiyor” dedi.