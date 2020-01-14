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  4. Uzmanlar: Avustralya yangınları "yeni normal" olabilir

Uzmanlar: Avustralya yangınları "yeni normal" olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

İngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley İklim Bilimi Merkezinden Profesör Richard Betts: - (Avustralya'da yangınlara yol açan iklim koşulları hakkında) "Bu koşullar şu an aşırı görülüyor olabilir ama küresel ortalama sıcaklık artışı 3 dereceye ulaştığında normal hale gelecek. Bugün gördüğümüz sıcaklığın 3 derece artması halinde normal koşulların nasıl olacağının bir işareti" - East Anglia Üniversitesinden Profesör Corinne Le Quere: - "Bu etkiler yalnızca 1 derece sıcaklık artışının sonucu. Dünya ikliminde bir denge kuramadığımız sürece bu etki giderek daha kötü hale gelecek. Avustralya'da gördüğümüz 'yeni normalin' ötesinde, çok daha kötü koşullara geçişin işareti olabilir"

Bilim insanları, küresel ısınmanın, son aylarda Avustralya'da görülen geniş çaplı yangınlar gibi ekstrem doğa olaylarını olağan hale getirebileceği uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin East Anglia Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçlarını, internette "Science Brief" bilim platformunda paylaştıkları bir meta-araştırmada iklim değişikliği etkilerinin dünya çapında doğa yangınlarına etkisini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 2013'te yayımladığı raporun ardından, küresel ısınma ile doğa yangınları arasındaki bağlantıyı araştıran 57 çalışmanın bulgularını inceleyen bilim insanları, yangınların sıklığı ve şiddetinin artmasıyla küresel ısınma arasında bağlantı olduğunu tespit etti.

Doğa yangınlarının sıcaklık artışı, yüksek basınç, düşük nem, düşük yağış ve sert rüzgar koşullarının birleşmesiyle ortaya çıktığına dikkati çeken araştırmacılar, insan müdahalesinin yarattığı küresel ısınmanın bu koşulları artırdığını vurguladı.

- "Yeni normal"

İngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley İklim Bilimi Merkezinden Profesör Richard Betts, Avustralya'daki doğa yangınlarına yol açan iklim koşullarının, 21. yüzyıl sonuna kadar dünyada ortalama sıcaklığın 3 derece artması durumunda olağan hale geleceğini savundu.

Avustralya'da aralıkta en sıcak yaz ayını yaşadığına dikkati çeken Betts, "Bu koşullar şu an aşırı görülüyor olabilir ama küresel ortalama sıcaklık artışı 3 dereceye ulaştığında normal hale gelecek. Bugün gördüğümüz sıcaklığın 3 derece artması halinde normal koşulların nasıl olacağının bir işareti." ifadelerini kullandı.

İnsan müdahalesi ve sanayinin etkisiyle 1850'lerden bu yana küresel ortalama sıcaklığın 1 derece arttığını anımsatan East Anglia Üniversitesinden Profesör Corinne Le Quere de "Bu etkiler yalnızca 1 derece sıcaklık artışının sonucu. Dünya ikliminde bir denge kuramadığımız sürece bu etki giderek daha kötü hale gelecek. Atmosferdeki karbon ve sera etkisi yaratan diğer gazları sıfır noktasına getirmeliyiz. Bunu yapmazsak çok daha kötü koşullara hazırlıklı olmalıyız. Avustralya'da gördüğümüz 'yeni normalin' ötesinde, çok daha kötü koşullara geçişin işareti olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 2013'te yayımladığı raporda, küresel ortalama sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar en fazla 2 derecede tutulması, ideal olarak 1,5 dereceyi aşmaması gerektiğini belirtmiş, bunun için karbon emisyonlarının azaltılması uyarısında bulunmuştu.

Avustralya genelinde aralık başından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan yandı, 2 bini aşkın ev kül oldu.

Yangınlarda 27 kişi yaşamını yitirirken, zengin bir faunaya sahip kıtadaki yarım milyar vahşi hayvanla çiftlik hayvanının telef olduğu tahmin ediliyor.

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Avustralya doğa yangınları küresel ısınma yeni normal

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