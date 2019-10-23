UZMANLAR BALON BALIĞIYLA MÜCADELE İSTEDİ… TURİZME DE ZARAR VERİR, AVLANARAK EKOSİSTEMDEN ÇEKİLMELİ

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

UZMANLAR Akdeniz'de sayısı gün geçtikçe artan zehirli ve zararlı balon balıkları ile mücadele edilmesi gerektiğini söylediler.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, balon balığı ile mücadele etmek için balıkçıları avlanmaya teşvik ederek sayısının azaltılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karakulak, "Ekosisteme yabancı bir tür girdiği anda üremeye başlamadan önlemini almak, avcılığına teşvik etmek gerek. Ancak balon balığının Akdeniz’de çok yaygın olduğunu görüyoruz. Deniz zor, denizde pek çok etmen var. Balıkçılara turnuvalar yarışmalar düzenleyerek, bu balık türünü avlamaya yöneltebiliriz. Ekosisteme girdiği ve üreme kapasitesi olduğu için giderek çoğalıyor. Bunun önlemini almak lazım. Balıkçılık uygulamalarında mutlaka ekosistemi incelemek lazım. İzleme programı yapıldığı zaman, yabancı bir balığın girmesiyle hemen uyarı sisteminin kurulması lazım" dedi.

“BALON BALIĞI ÜREMEYE GEÇTİ"

Küçük turnuvalarla avlanarak sistemden çekilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karakulak, “Balon Balığı için biz çok geç kaldık. İskenderun’da bir gırgır teknesinin günde 10 ton balon balığı yakaladığı haberini aldık. Küçük ölçekli balıkçılar da aynı şekilde hedeflediği türden daha çok balon yakalıyor. Başlangıçta bunu engelleyebilirsiniz. Ancak o tür üreme faaliyetine geçtikten sonra onu kontrol etmek mümkün değil. Balon balığı artık üremeye geçti. Şu an bizim duamız Marmara’ya gelmemesi. Balıkçılarla konuştuğumuzda Marmara Denizi’nde görülmedi. Geldiği takdirde ufak turnuvalarla, olta balıkçılığına teşvik edilerek mutlaka sistemden çekilmesi lazım" diye konuştu.