Uzmanlar ‘bant daraltma’yı aşmak için VPN’i işaret ediyor

Uzmanlara göre sosyal medya kullanıcıları bu yaptırımı VPN hizmeti ile aşabilir. VPN teknolojisini engellemekse mümkün değil.AKP ve MHP'nin hazırladığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilci bulundurmak ve kullanıcı verilerini Türkiye'de tutmak zorunda kalacak. Kurallara uyulmadığı takdirde de yüzde 90'a varan bant daraltma ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanacak.

Hükümet kanadından hafta içerisinde yapılan açıklamalara göre Facebook ve Instagram, yasanın gereklerini kabul ediyor. Twitter ise Türkiye'de bir temsilci bulundurma ya da verileri taşıma fikrine sıcak bakmıyor.

Bant daraltmayı ise beş şeritlik bir otoyolu, tek şeride düşürmek olarak tanımlamak mümkün. Bu uygulama, kullanmak istediğiniz sosyal ağa bağlanamama ya da yavaş bağlanmaya sebep olabilir.

Bilişim hukuku uzmanı avukat, öğretim görevlisi Serhat Koç'a göre bu yaptırım kişisel özgürlükler açısından bir hak ihlali. Sosyal ağ kullanıcıları nezdinde bu durumu anayasal bir ihlal olarak niteleyen Koç, "Bu, kişilerin anayasal iletişim, haberleşme ve ifade özgürlüğü haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor" diyor.