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Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı! 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonun başladığını duyurdu. Uzmanlar da Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı. Global Stratejist Hakan Akbaş, ''Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'' yorumunda bulundu.

Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı! 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'

Global Stratejist Hakan Akbaş, Barış Pınarı Harekatı'nı, 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en büyüğü olarak niteledi. Akbaş,

''Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat.

Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek.

Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu' dedi.

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''Hava Kuvvetleri ile bir yumuşatma harekâtı yapılıyor. Birliklerimizin bölgeye sızmasıyla birlikte terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Lokasyon önemli çünkü genellikle Akçakale algısı yaratılmıştı ancak Resulayn'dan başlatıldı bu harekat. Konumsal anlamda bir baskın ya da sürpriz yaratıldı denilebilir. Bölgeye intikal ettirilen askeri araçların Akçakale'de yoğunlaştığını görmüştük. Şu an itibarıyla Akçakale'den baştılması beklenen harekât Resulayn'dan başlatıldı.''

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: SURİYE HALKINI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ

''Kahraman TSK’yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye’nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD’li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Türkiye Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
okadar ülke varken neden biz neden bizim evlatlrımız tarih bunları affetmeyecek suriye halkı için kendi halkını feda eden tek ülke
bizim sınırımıza yakın olduğu için olmasın
YÜRÜ BE BAŞKUMANDANIM VE MEHMETÇİKLER. MİSAKI MİLLİ GERÇEKLEŞECEK İNŞALLAH.
Her türlü yolsuzluğu üst üste zamları işsizliği huzursuzluğu böylece örtbas ettilerrr... artık kimse zamları işsizliği konuşamaz... konuşanlarda "hain" ilan edilirr..
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