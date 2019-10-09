Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı! 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'

Global Stratejist Hakan Akbaş, Barış Pınarı Harekatı'nı, 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en büyüğü olarak niteledi. Akbaş,

''Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat.

Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek.

Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu' dedi.

DR. MURAT ASLAN (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ): KONUMSAL ANLAMDA BİR BASKIN YAPILDI

''Hava Kuvvetleri ile bir yumuşatma harekâtı yapılıyor. Birliklerimizin bölgeye sızmasıyla birlikte terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Lokasyon önemli çünkü genellikle Akçakale algısı yaratılmıştı ancak Resulayn'dan başlatıldı bu harekat. Konumsal anlamda bir baskın ya da sürpriz yaratıldı denilebilir. Bölgeye intikal ettirilen askeri araçların Akçakale'de yoğunlaştığını görmüştük. Şu an itibarıyla Akçakale'den baştılması beklenen harekât Resulayn'dan başlatıldı.''