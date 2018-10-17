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İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13. yüzyıldan kalma İbranice yazılı kitap ele geçirildi. Suriye uyruklu A.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken kitaplar Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. El yazısı ile yazılmış kitapta, İbranice cümlelerin yanı sıra yine elle çizilmiş resim ve figürlerin de olduğu gözlendi.

Suriye'den getirildiği tahmin edilen kitaplarda İncil'de yer alan dini figürler yer alıyor. Figülerin benzerliği sebebiyle kitapların el yazması İncil olabileceği düşünülüyor. Suriyeli adam, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, inceleme altına alınan kitabın nereye ya da kime götürüldüğü bilgisi paylaşılmadı.

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen ve İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi. Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu A.E.'ye yönelik düzenlediği operasyonla, 13. yüzyıldan kaldığı ve İbranice yazıldığı tahmin edilen 2 adet kitap ele geçirmişti.
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Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kitaplar ise Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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KİTAPLAR İNCELENECEK

KİTAPLAR İNCELENECEK
Suriye'den getirildiği tahmin edilen kitaplar eski, yıpranmış görüntüsü ve İbranice yazısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca İncil'de bulunan dini figür ile resimlerin benzerinin de yer aldığı kitapların el yazması bir İncil olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor. Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kitap ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Gaziantep

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adli kontrol şartı ile serbest mi
sahte olduğu her halinden belli :)
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