Uzmanlar Bir Kez Daha Küresel Isınma Konusunda Uyardı

Küresel ısınma dünya için ciddi bir tehlike olmayı sürdürüyor. Uzmanlar sıcaklıktaki sadece bir derecelik artışın dahi dünyadaki canlılar için bir ölüm kalım meselesi olacağına dikkat çekiyorlar. Ancak yine uzmanlara göre halen dünyayı kurtarmak için umut var.

Nobel ödüllü bir kurum olan İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli, Pazar günü Güney Kore’de düzenlediği toplantıda bir rapor yayınladı.

728 sayfalık raporda BM’ye bağlı kurum dünyada iklimin, sağlık koşullarının ve ekosistemin nasl daha iyi olabileceğine dair de veriler yayınladı. Raporda dünya liderlerinin üzerinde anlaşılan anlaşmalarla ısınmayı 1 derece önlemek değil sadece yarım derece dahi engellemek konusunda gerekli adımları atmanın milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceğine dikkat çekildi.

Isınmanın devam etmesi halindeyse;

- Dünya nüfusunun yarısı susuzluk çekecek.

- Ateşli ve bulaşıcı hastalıklardan ölümler artacak

- Denizlerdeki su seviyesi 0.1 metre yükselecek

- Hayvanların yarısı ve bitkiler yaşam alanlarını kaybedecekler