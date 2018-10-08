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Uzmanlar Bir Kez Daha Küresel Isınma Konusunda Uyardı

08.10.2018 23:48 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü bir kurum olan İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli, küresel ısınmanın sınırlandırılması konusunda uyarılarda bulundu

Uzmanlar Bir Kez Daha Küresel Isınma Konusunda Uyardı

Küresel ısınma dünya için ciddi bir tehlike olmayı sürdürüyor. Uzmanlar sıcaklıktaki sadece bir derecelik artışın dahi dünyadaki canlılar için bir ölüm kalım meselesi olacağına dikkat çekiyorlar. Ancak yine uzmanlara göre halen dünyayı kurtarmak için umut var.

Nobel ödüllü bir kurum olan İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli, Pazar günü Güney Kore’de düzenlediği toplantıda bir rapor yayınladı.

728 sayfalık raporda BM’ye bağlı kurum dünyada iklimin, sağlık koşullarının ve ekosistemin nasl daha iyi olabileceğine dair de veriler yayınladı. Raporda dünya liderlerinin üzerinde anlaşılan anlaşmalarla ısınmayı 1 derece önlemek değil sadece yarım derece dahi engellemek konusunda gerekli adımları atmanın milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceğine dikkat çekildi.

Isınmanın devam etmesi halindeyse;

- Dünya nüfusunun yarısı susuzluk çekecek.

- Ateşli ve bulaşıcı hastalıklardan ölümler artacak

- Denizlerdeki su seviyesi 0.1 metre yükselecek

- Hayvanların yarısı ve bitkiler yaşam alanlarını kaybedecekler

- Sıcak hava dalgaları ve kuraklık artacak

Cornell Üniversitesi’nden Natalie Mahowald, “Bazı insanlar için gerçekten bir ölüm kalım meselesi söz konusu.” diyor.

Ancak uzmanlara göre bugünden itibaren ısınmayı sadece yarım dereceyle sınırlamak dahi dünyanın mevcut ekosisteminin aynen devamını sağlayabilir.

Ancak bunun sağlanabilmesi için ısınmaya neden olan emisyonların ve gaz oluşumlarının süratle azaltılması gerekiyor. Bir BM kurumu olan ve söz konusu raporu açıklayan İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli, ısınmayı engellemenin halen mümkün olduğunu söylese de bu düzenlemelerin yapılması konusuda pek umutlu olunmadığını belirtiyor.

2010 yılında uluslar, küresel ısınmanın 2 dereceyle sınırlanabilmesi için hedef koymuşlardı. 2015 yılında da Paris’teki İklim Zirvesi’nde 2 derecelik ısınma üzerinde uzlaşılırken bunun 1.5 dereceye düşürülmesi için de hedefler belirlendi. 2 derecelik ısınma birçok ülke için ölümcül tehlikeler içeriyor.

Dünya hali hazırda endüstri çağından önceki döneme göre ortalama 1 derece ısınmış durumda dolayısıyla mevcut çabalar ısınmayı yarım dereceyle sınırlayabilmek için.

90 uzmanın katılımıyla hazırlanan raporda küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutabilmek adında kesin bir yol olmadığı ifade ediliyor.

Rapora göre eğer küresel ısınma bu şekilde devam ederse 2030 ve 2052 yılları arasında ısınma 1.5 dereceye ulaşacak.

Birleşmiş Milletler Paneli Şefi Hoesung Lee’ye göre ısınmayı sınırlamak imkansız değil ama eşi benzeri görülmemiş önlemler alınması gerekiyor. Uzmanlar bu noktada tüm görevin hükümetlere düştüğüne dikkat çekiyorlar.

Cornell Üniversitesi’nden Natalie Mahowald,”Önümüzde tarihi bir görev var ve bunu yerine getirmek imkansız değil. ve bu bizim dünyanın nasıl bir yer olacağını belirlemek konusundaki şansımız” ifadelerini kullanıyor.

Küresel ısınmanın durdurulabilmesi için emisyon gazı salınımlarının 2030 yılına kadar yarı yarıya düşürülmesi 2050 yılındaysa sıfıra düşürülmesi gerekiyor.

Küresel ısınma, insan sağlığı, gıda güvenliği, temiz su kaynakları, ekonomik gelişme ve benzeri birçok alanda ciddi tehditler yaratıyor.

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