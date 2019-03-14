Uzmanlar böbrek hastalarını uyardı

Her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Memorial Dicle Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özmen, Türkiye’de her 6-7 yetişkinden bir tanesinde kronik böbrek hastalığının olduğunu kaydederek, gereksiz ilaç kullanımını ve bol miktarda sıvı tüketmenin bu hastalığın önüne geçilmesinde önemli etkenler olduğunu söyledi.

Memorial Dicle Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen Dünya Böbrek Günü dolayısıyla böbrek rahatsızlıkları belirtilerine ve korunmak için alınabilecek önlemlere dikkat çekti. Prof. Dr. Özmen, Türkiye’de her 7 yetişkinden bir tanesinin kronik böbrek hastası olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özmen, "Her mart ayının ikinci perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor. Böbrek hastalıkları gerçekten oldukça yaygın olan hastalık, toplumu etkilemekte, insanların sağ kalmalarını ve hayat konforunu etkilemektedir. Böbrek hastalıklarının artan bir önemi mevcut, çünkü böbrek hastalıkları ciddi sağlık konusunda zararlara yol açabiliyor, aynı zamanda iş güç kaybına neden olabiliyor. Böbrek hastalıklarını önemli kılan bir diğer neden, böbrek hastalıklarının sık oluşu aslından. Şuan kronik üslek böbrek hastalıklarından bahsettiğimizde ülkemizde her 6-7 yetişkinden bir tanesinde kronik böbrek hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki böbrek hastalıkları, sadece kronik böbrek hastalıkları üzerinden tanımlanmıyor. Birçok böbrek hastalığı mevcut, taş hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve geçici böbrek yetmezlikleri olabildiği gibi, ama burada ana gövdeyi oluşturan şey kronik böbrek hastalıkları. Çünkü kronik böbrek hastalıkları adından da anlaşılacağı üzere uzun vadede meydana gelmiş ve geri dönüşümü olmayan ilerleyici böbrek hasarlığı anlamına geliyor. Bunların çoğunluğu tabi ki bir ve ikinci dönem yani erken evre böbrek hastalığı, erken evre kronik böbrek hastalığı olmasına rağmen ileri evre böbrek hastalığı sıklığı gittikçe artıyor. Peki kronik böbrek hastalığı yapan nedir, şimdi bunların başında şuan şeker hastalığı geliyor. Bildiğiniz gibi şeker hastalığı ve obezite yani aşırı kilo almış şişmanlık günümüzde sürekli artan bir şey. Bizim toplumumuzda da artıyor" dedi.

"Diyalize giren her 3 hastadan biri şeker hastası"

Hemodiyaliz veya diyaliz tedavisi alan her 3 kişiden birinin sebebi sadece şeker hastalığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şehmus Özmen, diyalize ya da böbrek yetmezliği gelişen her iki hastadan bir tanesinin sebebinde şeker ve tansiyon hastalığının yer aldığını aktardı. Prof. Dr. Özmen, “Şuanda hemodiyalize başlayan ya da diyaliz tedavisi almak zorunda kalan her üç hastadan bir tanesinin sebebi sadece şeker hastalığı, diyalize giren ya da böbrek yetmezliği gelişen her iki hastadan bir tanesinin sebebinde şeker ve tansiyon yer alıyor. Diğer sebepler daha nadir yer alıyor ama polikistik böbrek hastalıkları, böbrek enfeksiyonları, bizim bölgemizde biraz daha sık olan taş hastalıkları, örolojik hastalıklar yine neden olabiliyor. Kullandığımız ilaçlar, yeterince su tüketmemiş olmamız bunlar hepsi böbrek hastalığını tetikleyen faktörler. Yine tuz tüketimi, alkol ve sigara tüketimi bunlar hepsi olumsuz etkiye sahip olan nedenler. Böbrek hastalıkları halk arasından sinsi hastalıklar olarak bilinirler. Bu nedenle ne olduğunu anlamayabilir hastalarımız” diye konuştu.