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  4. Uzmanlar canlı yayında açıkladı: Hızlı vaka düşüşü için yapılması gerekenler

Uzmanlar canlı yayında açıkladı: Hızlı vaka düşüşü için yapılması gerekenler

06.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Gazi Üni. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN TÜRK yayınında tam kapanma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ertuğrul ve Prof. Dr. İlhan hızlı vaka düşüşü için yapılması gerekenleri açıkladı.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan hızlı vaka düşüşü için yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"BUNLARI ENGELLEDİĞİMİZDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ SAĞLIYORUZ"

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "17 Mayıs geldiğinden bitirdik bu işi, bundan sonrası bayram diye bir durum yok. Ben bazı verileri paylaşmak istiyorum. Bu küçük toplantılar, taziyeler, doğum günü partileri insan gruplaşmalarını engellediğimiz anda yapılan çalışmalar bize şunu göstermiş. R değerinde yüzde 83'lük bir azalma gerçekleştiriyoruz. Bunlar aslında toplumun üstlenmesi gereken şeyler. Ev ziyaretlerine gitmemek, doğum günü partisi düzenlememek, taziye ziyareti yapmamak, bayram ziyareti yapmamak. Bunları engellediğimiz zaman en önemli düşüşü burada sağlıyorsunuz. Bilimsel veriler bunu gösteriyor." uyarısında bulundu.

"AŞILAMADA NEREYE GİDECEĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kriterlerden bir tanesi aşılama. Aşılamada nereye gideceğimiz önemli. Şu an ortalama 15 milyon vatandaşımız belli bir antikor düzeyine ulaştı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu yaz hepimiz daha rahat olalım deniz kenarına gidelim. Memlekete gidelim. Bayram ziyaretine gidelim. Kalabalıkta bir araya gelelimin zamanı şimdi değil. Toplumun en az yüzde 70-80'lik antikor düzeyine ulaşmadan, günlük hayatı birebir 11 Mart öncesindeki gibi yaşamamız mümkün değil." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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