Uzmanlar diyabet konusunda uyardı: “Cinsel hayatı da vuruyor”

Türk Diyabet Cemiyeti verilerine göre Türkiye'de 7 milyonu aşkın diyabet hastası var. Tüm hastaların yaklaşık yüzde 55'ine teşhis koyulduğu düşünülürken, teşhis konulan 3,9 milyon insan mevcut. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerde şeker hastalığının hem sinir hem de damar hasarı yaratarak sertleşme sorununa yol açtığını ve uzun yıllar kontrol edilmeyen diyabet hastası erkeklerde cinsel sorunların da gelişebildiğini belirtti. Prof. Dr. Hattat cinsel sorunların psikolojik mi yoksa fiziksel nedenlerle mi oluştuğunun belirlenmesinin ardından tedavi edilebileceğini ifade etti.

ŞEKER HASTALIĞI CİNSEL İLİŞKİDE SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Hattat Klinik Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat sertleşme sorununun şeker hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkabildiği gibi bazı hastalarda ilk belirtisi de olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Şeker hastalığında yaygın olarak gördüğümüz damar ve sinir hasarları, idrar yolunda ve vajinada enfeksiyonların artması, bütün bunların yanı sıra psikolojik olarak da hastanın olumsuz etkilenmesi, cinsel ilişkide sorunlara yol açabiliyor. Diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu normal erkeklere göre daha erken dönemlerde ortaya çıkıyor. Diyabet tanısı konulduktan yaklaşık 10 yıl sonra hastaların yarısında sertleşme sorunu görülüyor. Yani şeker hastası olan erkeklerin yaklaşık yarısı sertleşme problemi de yaşıyor. Ek olarak, diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu görülme olasılığı normal erkeklere göre üç kat daha fazla. Diyabetin özellikle nöropati ve mikro anjiyopati döneminde cinsel sorunlar sıklıkla görülüyor. Bu dönemlerde yani meninin mesaneye doğru geri kaçması ve dışarı sıvı çıkışının görülmemesi durumu yanı sıra sertleşme sorunu da sık görülüyor.”