Uzmanlar e-devlet için uyardı: Bilgileriniz çalınabilir!

Koronavirüs nedeniyle insanların gönüllü karantina uygulamasına katılması, e-devlet uygulamasına olan bağımlılığın da fark edilmesine neden oldu. Karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan ancak devlet dairesinde işlem yapması gereken vatandaşlar, e-devlet uygulamasına giriş yaparak kolayca işlemlerini halledebiliyor. Fakat burada bazı kötü niyetli kişiler devreye giriyor. Onlar insanların bu zor günlerinde fırsatçılık yaparak, onları dolandırmaya çalışıyor; Hem de yeni bir yöntem ile.

ESET E-DEVLET SALDIRISINI TESPİT ETTİ

Antivirüs ürünleriyle tanınan ESET'in kıdemli güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, dolandırıcıların yeni yöntemini keşfeden isim. Lukas Stefanko, e-devlet kullanıcılarını hedef alan ve oltalama saldırısı olarak adlandırılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti. Bu dolandırıcılık yöntemi ile insanlar e-devlet uygulamasına girdiklerini zannediyor ancak kendilerini dolandırıcılar tarafından hazırlanmış bir tuzağın içinde buluyorlar.

AİDAT İADE İŞLEMLERİ İLE İNSANLARIN BİLGİLERİNİ İSTİYORLAR

Oltalama saldırısında siber dolandırıcılar site ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olarak çalışıyorlar. Bu kişiler önce e-devletin tasarıma benzeyen bir site hazırlıyorlar. Bu site ''aidat iadesi sorgulama, aidat iade işlemleri'' gibi vatandaşları kandırmaya yönelik ifadelerden oluşuyor. Aidat iadesi sorgulamak isteyen vatandaşlar bu sitelere giriş yapıyor ve dolandırıcıların ilk tuzağına düşmüş oluyorlar. Bu aşamadan sonra dolandırıcılar, site üzerinden aidat iadesi alıp alamayacağını sorgulamak için kimlik bilgilerini istiyorlar. Sahte bir sitede olduğunu fark edemeyen vatandaşlar, kimlik bilgilerini siteye giriyor. Ancak site karşılarına site üzerinden işlem yapılamadığı, SMS sisteminin çalışmadığını bildiren bir uyarı çıkartıyor. Burada da saldırının ikinci aşaması devreye giriyor.