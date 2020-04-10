Uzmanlar e-devlet için uyardı: Bilgileriniz çalınabilir!

Koronavirüs nedeniyle insanların gönüllü karantina uygulamasına katılması, e-devlet uygulamasına olan bağımlılığın da fark edilmesine neden oldu. Karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan ancak devlet dairesinde işlem yapması gereken vatandaşlar, e-devlet uygulamasına giriş yaparak kolayca işlemlerini halledebiliyor. Fakat burada bazı kötü niyetli kişiler devreye giriyor. Onlar insanların bu zor günlerinde fırsatçılık yaparak, onları dolandırmaya çalışıyor; Hem de yeni bir yöntem ile.
Antivirüs ürünleriyle tanınan ESET'in kıdemli güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko, dolandırıcıların yeni yöntemini keşfeden isim. Lukas Stefanko, e-devlet kullanıcılarını hedef alan ve oltalama saldırısı olarak adlandırılan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti. Bu dolandırıcılık yöntemi ile insanlar e-devlet uygulamasına girdiklerini zannediyor ancak kendilerini dolandırıcılar tarafından hazırlanmış bir tuzağın içinde buluyorlar.
Oltalama saldırısında siber dolandırıcılar site ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olarak çalışıyorlar. Bu kişiler önce e-devletin tasarıma benzeyen bir site hazırlıyorlar. Bu site ''aidat iadesi sorgulama, aidat iade işlemleri'' gibi vatandaşları kandırmaya yönelik ifadelerden oluşuyor. Aidat iadesi sorgulamak isteyen vatandaşlar bu sitelere giriş yapıyor ve dolandırıcıların ilk tuzağına düşmüş oluyorlar. Bu aşamadan sonra dolandırıcılar, site üzerinden aidat iadesi alıp alamayacağını sorgulamak için kimlik bilgilerini istiyorlar. Sahte bir sitede olduğunu fark edemeyen vatandaşlar, kimlik bilgilerini siteye giriyor. Ancak site karşılarına site üzerinden işlem yapılamadığı, SMS sisteminin çalışmadığını bildiren bir uyarı çıkartıyor. Burada da saldırının ikinci aşaması devreye giriyor.
Dolandırıcılar, kişilerden yönlendirdikleri bağlantıdan e-devlet uygulamasını indirmelerini istiyor. Gerçek e-devlet uygulamasına yönlendirildiğini sanan vatandaşlar, sahte e-devlet uygulamasını böylece indiriyor. Fakat uygulamada istenen bilgiler bu kez siteden daha kapsamlı oluyor. Öyle ki dolandırıcılar uygulama üzerinden kişilerden kart limit bilgilerini dahi girmelerini istiyor. Bilgileri eksiksiz girip onay tuşuna basan vatandaşlar, böylece banka hesaplarına giden yolu da açmış oluyor. Peki dolandırıcılar bu siteleri insanlara nasıl ulaştıyor?
Daha önce Twitter'a giriş yaptıysanız siz de fark etmişsinizdir. Twitter reklamlarında bazı bankaların sahte siteleri yer alır. ESET'in verdiği bilgilere göre sahte e-devlet sitesi de insanlara böyle ulaşıyor. Bu saldırıların eli ayağı olan sahte siteler, Twitter reklamları üzerinden kullanıcıları kandırıyor. Üstelik bu sitelerin domain adresi yurt dışını işaret etmesine rağmen, oltalama saldırısındaki detaylar sitenin Türk hacker'lar tarafından hazırlandığını gösteriyor. Peki bu gibi sitelerden nasıl korunmalıyız? Bu konuda Lukas Stefanko'nun bazı önerileri var.
Lukas Stefanko'ya göre bu saldırının kurbanı olmamak için yapmanız gereken 9 öneri var. Bunlar:
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