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Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte göçün sonuçları ve çözüm önerileri tartışıldı

İSTANBUL (AA) - Suriye'den yoğun göç alan ülkelerden Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın tecrübeleri, dünyanın önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla İstanbul Bilgi Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Ötekiden Öğrenmek: Göç Alan Ülke Deneyimleri Üzerine Tartışmak" etkinliğinde göçün sonuçları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Etkinlikte konuşan BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi yoğun göç alan ülke tecrübelerine odaklanmanın önemine değinerek, "Türkiye'de göç üzerine birçok çalışma, konferans ve çalıştay düzenleniyor. Ancak göçü sadece göçmenlere odaklanarak ele almak yeterli değil, göç alan ülkelerin kurumsal, sosyal yapıları ve sürecin toplumsal etkileri de irdelenmeli." ifadelerini kullandı.

Semerci, ötekinden öğrenmek başlığıyla hem farklı ülke deneyimlerinden öğrenmenin önemini vurgulamak hem de çoğu zaman öteki olarak görülen göçmenlerin varlığının öğreticiliğine dikkati çekmek istediklerini anlattı.

Oxford Üniversitesinden Emeritus Prof. Dawn Chatty, Türkiye'nin Suriye'den gelen göçlere yaklaşımının Lübnan ve Ürdün'e göre daha farklı olduğunu kaydetti.

Mevcut durumu araştırmasından örneklerle açıklayan Prof. Chatty, şunları kaydetti:

"Suriyelilerin bir kısmı Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Balkanlar ve Avrupa'ya geçti, büyük bir çoğunluğu ise bu üç ülkede kaldı. Lübnan ve Ürdün'de eğitim, sağlık ve iş bulma sorunları yaşadılar. Türkiye ise önce geçici kamplar kurdu. Sonrasında ise geçici koruma statüsü ile Suriyelilere yasal düzenlemelerle haklarını güvence altına aldı. Lübnan ve Ürdün'den bu açıdan farklılaşıyor. Dünyada mültecilere yönelik politika, korumadan sınırlama ve önlemeye evriliyor. Diğer yandan yerel düzeyde mültecilere kapılarını açan, toplumsal kabulün güzel örnekleri de gözlemleniyor."

- Ürdün'deki mülteciler

Ürdün'deki Yarmouk Üniversitesinden Dr. Ayat Nashwan, Ürdün'de yaşayan mültecilerin ekonomik refah düzeyleri ve çalışma koşullarına ilişkin bir sunum yaptı. Filistinli, Iraklı ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı Ürdün'ün, nüfusuna oranla en fazla mülteci barındıran ülkeler arasında ikinci sırada olduğunu belirten Nashwan, 2016'da devletin Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılımını artıracak önlemler aldığını aktardı.

Bu kapsamda Suriyeli mültecilere eğitim imkanları sağlanması, iş olanağı yaratılması ve kamplarla çeşitli sektörlerde çalışma izni verilmesi gibi adımlar atıldığını diye getiren Nashwan, atılan adımlara rağmen kadın mültecilerin kısa bir süre çalıştıktan sonra ihtiyaçlar göz önüne alınmadığı için işten ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Beyrut Amerikan Üniversitesinden Dr. Carmen Geha ise genç mültecilerin eğitim hakkına değindi. Geha, "Lübnan'da öğrenciler için okullarda iki ayrı vardiya var. Suriyeliler sabahçı olarak ders görürken, diğer öğrenciler öğleden sonra hep birlikte ders alıyor. Bu kaynaşma ve bir arada yaşamın önünde bir engel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi göç

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