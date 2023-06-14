Uzmanlar haziran ayı için dolu ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

Türkiye genelinde haziran ayında yağışların devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen dinmeyen yağmurlar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.
Samsun, Sinop, Ankara, Amasya, Kastamonu gibi illerde yaşanan sel felaketlerinin ardından, yağışların tüm ülke genelinde görüleceği bilgisi aktarıldı.
Özellikle Samsun ve Ankara'da oldukça etkili olan yağışlar, bölge halkına zor anlar yaşattı. Sel felaketinden etkilenen bölgelerde yağış devam ediyor.
TRT Haber