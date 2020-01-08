Uzmanlardan çok çarpıcı ABD-İran değerlendirmesi: Daha yüksek hedefler vurulabilir

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mensur Akgün, Süleymani'nin öldürülmesinden İran'ın misillemesinin halihazırda beklendiğini belirtti.

Misillemenin şeklinin önemine değinen Akgün, İran'ın ağır zayiat vermeden bu misillemeyi gerçekleştirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Akgün, İran'ın Irak'taki ABD üslerini hedef almasına ilişkin, "Nihayetinde egemen komşusu Irak'ın üzerindeki üslere karşı yapılmış olması ise düşündürücü." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın saldırısına karşı ABD'nin verebileceği karşılığa dikkati çeken Akgün, "Eğer, ABD'nin reaksiyonu çok ağır olursa; ister kriz ister savaş denilsin, bölgede adı konulmamış savaşın tırmanma olasılığı güçlü. O zaman bizi de rahatsız edecek gelişmeler yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

"ABD CEVABEN İRAN'DA DAHA YÜKSEK HEDEFLERİ VURABİLİR"



Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ticaret ve petrol gemilerinin İran'ın tehditleriyle yüz yüze gelerek sürecin geliştiğini ve ABD'nin açılıma zorlandığını dile getirdi.