Uzmanlar Meclisi Başkanı'ndan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı

İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti, Avrupa'nın İran'ı oyaladığını savunarak, hükümete nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'da Uzmanlar Meclisi Başkanlık Heyeti toplantısında konuşan Cenneti, Avrupa Birliğinin nükleer anlaşma konusunda İran'ı oyaladığını söyleyerek, ABD'nin anlaşmadan çekildikten sonra İran hükümetinin nükleer anlaşmada kalmasını sorguladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, bazı yetkililerin nükleer anlaşma konusunda umutlarını AB'ye bağladığını dile getiren Cenneti, "Avrupalılar Amerikalılardan daha kötü. Daha kötü değilse de daha iyi değiller. Hiçbir zaman İran lehine bir iş yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "ABD anlaşma metnini yırtarsa biz onu ateşe veririz." şeklindeki açıklamasına işaret eden Cenneti, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşma konusunda ülke yetkilileri Devrim Rehberi'nin (Hamaney) tavsiyelerine uymadıkları için bugün netice elde edemediler. Yetkililere bunu (nükleer anlaşmadan ayrılmak) neden yapmadıklarını sormalıyız. Sonunda bunu yapmalılar."