Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecbur

ABD ile yaşanan kriz sonrası, Türkiye’nin bir pakt değiştirme ya da İncirlik üssünü kapatmak gibi bir adıma ihtiyacı olmadığını kaydeden uzmanlar, ABD’nin F35’leri Türkiye’ye vermeye mecbur olduğunun altını çizdi ve ekledi: Türkiye her türlü askeri, siyasi ve ticari alternatiflerini geliştirmeye devam edecektir.

SÜREÇ TAKİPTE



Star gazetesinde yer alan habere göre, Ankara’dan yazılı bir açıklama yapılmasa da, diplomasi kaynaklarına göre Türkiye, ABD’nin bu kararını bir askeri ambargo olarak yansıtılmasını doğru bulmuyor. Söz konusu tasarıda, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in 90 gün içerisinde ABD Kongresi’ne Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sununcaya kadar F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine geçici sınırlama getirilmesinin istendiği ve Ankara’nın da bu süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Son gelişmeleri ‘F35’ler Türkiye’ye verilmeyecek’ şeklinde okumamak gerektiğine dikkat çeken gazeteci Avni Özgürel, “Dikkat ederseniz, ‘askıya aldık’ diyorlar, ‘Projeden çıkardık’ demiyorlar. ABD, F35’leri verecekler. Başka yolu yok. Çünkü biz zaten uçağın tedarikçileri arasındayız ve 900 milyon dolar avans ödemişiz. Türkiye’yle pazarlık yapıyorlar. F35’ler Türkiye’ye gelecek ama bizim canımızın sıkıldığı onlarında bizi kaybettiğiyle kalacaklar” diye konuştu.