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Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecbur

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35’lerin teslimatını askıya almasının uçakların verilmeyeceği anlamına gelmediği, kararda 3 aylık bir izleme süreci öngörüldüğü anlaşıldı. Ancak zaten uçak teslimatlarının da pilotların 2 yıllık eğitimlerinin ardından başlanması planlanıyordu.

ABD ile yaşanan kriz sonrası, Türkiye’nin bir pakt değiştirme ya da İncirlik üssünü kapatmak gibi bir adıma ihtiyacı olmadığını kaydeden uzmanlar, ABD’nin F35’leri Türkiye’ye vermeye mecbur olduğunun altını çizdi ve ekledi: Türkiye her türlü askeri, siyasi ve ticari alternatiflerini geliştirmeye devam edecektir.

SÜREÇ TAKİPTE

Star gazetesinde yer alan habere göre, Ankara’dan yazılı bir açıklama yapılmasa da, diplomasi kaynaklarına göre Türkiye, ABD’nin bu kararını bir askeri ambargo olarak yansıtılmasını doğru bulmuyor. Söz konusu tasarıda, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in 90 gün içerisinde ABD Kongresi’ne Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sununcaya kadar F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine geçici sınırlama getirilmesinin istendiği ve Ankara’nın da bu süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Son gelişmeleri ‘F35’ler Türkiye’ye verilmeyecek’ şeklinde okumamak gerektiğine dikkat çeken gazeteci Avni Özgürel, “Dikkat ederseniz, ‘askıya aldık’ diyorlar, ‘Projeden çıkardık’ demiyorlar. ABD, F35’leri verecekler. Başka yolu yok. Çünkü biz zaten uçağın tedarikçileri arasındayız ve 900 milyon dolar avans ödemişiz. Türkiye’yle pazarlık yapıyorlar. F35’ler Türkiye’ye gelecek ama bizim canımızın sıkıldığı onlarında bizi kaybettiğiyle kalacaklar” diye konuştu.

Gerçekten bir ambargo olsaydı bile Türkiye’nin F35’lere alternatif 5’inci nesil uçaklarını temin edebileceğine dikkat çeken Özgürel, “Eğer siyasi ve askeri müttefiklikten söz ediyorsak, Cumhurbaşkanımızın da kastettiği budur, Türkiye’nin önünde başka seçenekler oluşuyor. Buna sadece Rusya, Çin, İran olarak bakmayın. Avrupa ordusu kurulmak isteniyor Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak dörtlü zirvenin liderler arasındaki bölümünde bu konularda gündeme gelecektir. Ankara bir taraftan dış ilişkiler halkasını genişletiyor” diye konuştu.

"İNCİRLİK İÇİN ERKEN"

ABD’nin F35 kararına karşı İncirlik Üssü’nün kapatılması veya NATO dışında farklı askeri birlik arayışına girmeyi gerektiren bir durumun henüz oluşmadığına dikkat çeken ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinde Genel Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, şunları söyledi:

“Gelişmelere göre Türkiye, NATO’dan çıkmadan Türk ABD askeri üssü olan İncirlik’i kapatabilir. ABD elçiliğini kapatmaya kadar bile gidebilir ama bu Türkiye’nin çıkarına değil. Siyaset değişkenlik gösterebilir. İncirlik üssünü kapatmak için henüz erken. Türkiye ile pazarlık yapılıyor ve Türkiye’de pazarlık yaparak teknolojik ve siyasi kazanımlar elde edebilir. Türkiye orta-yüksek irtifa hava savunma sistemine ve savaş gemilerine karşı operasyon yapacak kabiliyete ulaştığında, İncirlik’i kapatmadan da ABD’den istediğini alabilecek”

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Anahtar Kelimeler:
F-35 ABD Türkiye

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