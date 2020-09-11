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Uzmanlar, nadir görülen sarı kürklü ve pembe yüzgeçli fok yavrusunun dışlanmasından korkuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Rusya'daki Okhotsk Denizi'nde son derece nadir görülen sarı kürklü bir yavrusu yaşıyor. Bu nadir yavru, kürkünün yanı sıra pembe yüzgeçleri ve mavi gözleriyle bulunduğu koloninin geri kalanından sıyrılıyor.

Uzmanlar, nadir görülen sarı kürklü ve pembe yüzgeçli fok yavrusunun dışlanmasından korkuyor

Uzmanlar böyle kısmen albino bir yavrunun dünyaya gelme olasılığının 100 binde 1 olduğunu ve yavrunun topluluktaki diğerleri tarafından dışlanma riski bulunduğunu ifade ediyor.

Biyolog Vladimir Burkanov, Tyuleny Adası'nda yaşayan “Çirkin Ördek Yavrusu” unvanlı bu fokun şimdilik tamamen dışlanmadığını ama koloninin kalanından biraz uzak durduğunu söyledi.

Burkanov, “Görünüşe göre bu yavru iyi beslenmiş ve çok hareketli. Annesi ona bolca süt içirmiş. Ancak diğerleri ona çok fazla ilgi göstermiyor. Bu biraz endişe verici” dedi ve ekledi:

Neyseki şimdiye kadar onu kovalayan ya da ısıran olmadı.

Dr. Burkanov ayrıca, hayvanın gözlerinin çok iyi görmediğini ve başarıyla üreyeceğinden şüphe duyduklarını belirtti.

Bu nedenle yaban hayatı uzmanları, reddedildiği durumda foku kurtarmaya ve bir barınağa tespit etmeye hazırlanıyor.


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