Uzmanlar öneriyor! Gün içerisinde daha üretken olmanın yolu buradan geçiyor

Sabah seksi hakkında olumsuz düşünceleriniz olabilir. Cinsel ilişkiler genellikle gece yaşandığı için gün içerisindeki saatler tuhaf karşılanabiliyor. Ancak uzmanlar sabah seksinin faydalarını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre güne başlamadan önce sabahları yapılan seks günün çok daha aktif ve üretken olmasını sağlıyormuş.

Uzmanlar, sabahları yapılan seksin mutluluk hormonu oksitosini tetiklediğini, böylece çiftin gün boyunca daha aşk dolu ve bağlı hissettiğini söylüyor. Sabahları hem erkeklerin hem de kadınların libidoları çok daha yüksek oluyor. Bir erkek için daha yüksek testosteron seviyeleri, güçlü bir ereksiyon sağlamaya yardımcı oluyor ve daha uzun seks yapılmasını sağlıyor.

DEPRESYON EŞİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR

Cincinnati Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sabah ilişkiye girmek meditaston yapmak kadar rahatlama sağlıyor. Bu rahatlamanın etkisi ise yedi gün devam etmekte. Aynı zamanda hormonal olarak değerlendirildiğinde serotonin salgısını artırarak depresyon eşiğini düşürdüğü de yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

