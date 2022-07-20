Uzmanlar öneriyor! Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte faydaları...

Kökeni Endonezya'ya dayanan siyah pirinç, antioksidan bakımından beyaz pirince göre yüzde 30 daha etkilidir. Uzman isimler de siyah pirincin düzenli tüketilmesi konusunda hemfikir.

SİYAH PİRİNCİN YARARLARI

Beyaz pirince göre daha düşük glisemik indekse sahip olan siyah pirincin sindirimi yavaştır. Bu sebeple uzun süre tokluk sağlar ve kan şekerini yükseltmez. Organik bir ürün olan siyah pirinç içerisinde yüksek lif ve protein barındırır, hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

NASIL TÜKETİLİR?

Beyaz pirinci tükettiğiniz gibi siyah pirinci de tüketebilirsiniz. Beyaz pirinç ile servis edilen yemeklerin yanına bu defa siyah pirinç koymayı deneyebilirsiniz. Siyah pirincin içerisinde gluten yer almaz. Böylelikle glutene alerjisi olan Çölyak hastaları veya gluten hassasiyeti olan kişiler beyaz pirinç yerine bunu tüketebilir.

Siyah pirincin yapısı beyaz pirince göre daha serttir. Bu nedenle, beyaz pirinçten daha fazla su kullanılmalıdır.

Yapısı beyaz pirinçten daha sert olduğu için beyaz pirinçten daha fazla su kullanılması gerekir.



