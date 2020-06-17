Uzmanlar, Pekin'deki salgında farklı Kovid-19 semptomları görüyor

Global Times gazetesine göre, görevliler ayrıca "farklı hava koşulları, yaşam alışkanlıkları, vücut özellikleri ve bölgelere göre belirtilerin çeşitlilik gösterdiğini" söyledi

Çinli uzmanlar, Mayıs ortasında ülkenin kuzeydoğusundaki hastaları tedavi ederken de farklı belirtiler bildirmişlerdi. Bu hastalarda ateş ve sürekli öksürükten çok, halsizlik ve boğazda şişkinlik görülmüştü.

HAFİF SEYREDİYOR VE GENELDE GENÇLERİ ETKİLİYOR

Pekin'deki yeni vakaların, ülkede ikinci bir dalgaya yol açmasından korkuluyor.

11 Haziran'dan bu yana 137 yeni vaka bildirildi ve Çin medyasına göre bu yeni vakalar hafif seyrediyor ve genelde gençleri etkiliyor.

People’s Daily gazetesi de 11-15 Haziran arası tespit edilen 106 hastanın özelliklerini yayımladı.

Buna göre yeni vakaların çoğu 30 ila 39 yaş arasında ve en az hasta 60'lı yaşlarda görülüyor. 20 yaşından küçük yeni vaka ise bulunmuyor.

