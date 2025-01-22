Uzmanlar peş peşe uyardı: Kombo virüse dikkat! Acil servisler dolup taşıyor

Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat, son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarının pik yaptığına dikkat çekerek, vatandaşları bu dönemde daha dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle Covid-19, influenza ve mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada yaygınlaştığını belirten Dr. Çat, bu 3 virüsün bir arada bulunmasının, halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti.

ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Acil servislerde de bu tür şikayetler nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Çat, "Şu an hem Covid-19 virüsü, hem influenza, hem de mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonu virüsleri yaygın bir şekilde görülüyor. Bazı literatürlerde de bu kombo virüs şeklinde tanımlanıyor. Bu virüslerin bir arada olması, yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas-eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açıyor" dedi

"KAPALI ALANLAR SIK SIK HAVALANDIRILMALI"

Kış aylarında daha fazla vakit geçirilen kapalı alanlarda dikkat edilmesi gerekenlere değinen Çat, "Kapalı alanların sık sık havalandırılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini öneriyoruz. Özellikle kalabalık alanlara gireceksek, maske kullanımı salgın döneminde özellikle çok önemli ve çok etkin bir yöntem. Beslenmemize çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklığı yüksek tutan portakal, mandalina gibi C vitamini yüksek mevsim yiyeceklerini tüketmeyi öneriyoruz" diye konuştu.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR, YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR MUTLAKA KORUNMALI

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin mutlaka aile hekimi veya bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çat, "Özellikle kronik hastalığı olanlar ve çocuk yaş grubundakilerin korunmasını öneriyoruz. Çünkü bu kişilerde enfeksiyonlar ev istirahat ile tedavi olabilecekken tansiyon, şeker, kanser gibi bağışıklık sistemini sıkıntıya sokan hastalıklara sahip olanlarda hastaneye yatış gerekebiliyor" dedi.

Ayrıca evde virüs kapan bir kişi varsa, özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlı bireyler ve çocuklar için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çat, "Kendimizi izole etmeyi, onların yanına girmemiz gerektiği zamanlarda da mutlaka maske kullanmayı öneriyoruz" şeklinde uyarılarda bulundu.

UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI

Çocuk Sağlığı Hastalığı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Taşkesen, mevsimsel gribin yoğun geçtiği bu dönemde çocuklu ailelere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Taşkesen, havaların soğuması ile başlayan mevsimsel gribin, halk arasında bilinen ismi ile domuz gribinin aralık ayının başında başlayıp ocak ayında pik yaptığını söyledi.

NEZLE İLE GRİBİ KARIŞTIRMAYIN

Vatandaşların nezle ile gribi karıştırdığını ikisinin birbirinden farklı hastalıklar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşkesen, ''Nezle, burun akıntısı, hapşırık gibi günlük hayatta işimizi çok etkilemeyen, hayatımızı çok etkilemeyen, bizi yatağa yatırmaya neden olmayan bir çoğumuzun geçirdiği basit enfeksiyondur, ama grip öyle değil, grip çok daha ağır. Grip gerçekten vatandaşları işinden ediyor. Birkaç gün yatağa bağımlı hale getirebiliyor. Çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma, ishal yapabiliyor ve geçirdiğimiz korona virüs hastalığından çok daha ağır olabiliyor bazı durumlarda'' dedi.

HASTALIĞI ÖNLEMENİN İKİ YOLU...

Prof. Dr. Taşkesen, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini vurgulayarak, bu hastalığı önlemenin en önemli iki yolunun olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Taşkesen ''Birincisi aşı, bu aşıyı özellikle her yıl eylül veya ekim ayında yapmamız gerekiyor. Mevsimsel grip hastalığına karşı aşılanırsak eğer koruyucu olma ihtimali yüksek oluyor. Bir diğeri de kalabalık ortamlardan, el yıkama, hijyene dikkat edilmesi. Hastane acil başvuruları çok fazla oluyor, bu konuda da aileleri uyarmak istiyorum. Mesela çocuğun hafif ateşi var bunun için acile geldiğinizde, acillerde de maalesef hasta popülasyonu olduğu için gereksiz başvurularda aslında size yeni bir enfeksiyon kapmasını veya hastalığınızın daha ağır geçirmenize yol açabiliyor'' diye konuştu.

“ANTİBİYOTİK, HASTALIĞIN İYİLEŞME SÜRESİNİ UZATIYOR”

Bazı risk gruplarının olduğuna değinen Prof. Dr. Taşkesen, "Gereksiz antibiyotik kullanımından vazgeçin. Mevsimsel grip yaşayan vatandaş antibiyotik kullandığında hiçbir faydası yok hatta hastalığının iyileşme süresini uzatıyor. 6 aydan büyük tüm herkese düzenli bir şekilde her yıl aşı olabilir. 6 aydan büyük her çocuğa yetişkin gibi aynı dozda yapıyoruz. Sadece 9 yaş altı çocuklarda eğer ilk kez yapılıyorsa, iki doz şeklinde birer ay aralıklarla yapıyoruz'' şeklinde konuştu.

(İHA)