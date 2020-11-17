HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanlar Pompeo’nun İstanbul Ziyaretini Değerlendirdi

Uzmanlar Pompeo’nun İstanbul Ziyaretini Değerlendirdi

17.11.2020 20:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanlar Pompeo’nun İstanbul Ziyaretini Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sadece İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesi, Türk

Uluslararası ilişkiler uzmanları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye’ye ikinci gelişinde sadece İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesini ve Doğu Akdeniz konusundaki son sert açıklamalarını “diplomasiye aykırı” olarak değerlendirdi. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’un resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybetmiş olması nedeniyle, Pompeo’nun da “topal ördek konumundaki bir bakan olduğunu” bu yüzden de Türkiye’nin artık Joe Biden yönetimine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Pompeo’nun dokuz ülkeyi kapsayan ziyaret programı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu veya diğer üst düzey yetkililerle görüşmemeyi tercih etmesi diplomatik teamüller bakımından rahatsızlık yarattı. Pompeo’nun, kendisini Ankara’ya davet ettiği öğrenilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na İstanbul’da görüşme çağrısı yapması nedeniyle ikili görüşme de planlanmadı.

Mike Pompeo, göreve başladığı 26 Nisan 2018’den bugüne kadar Türkiye’ye sadece 17 Ekim 2019’da Başkan Yardımcısı Mike Pence’le birlikte bir kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Pompeo, Yunanistan’ı son olarak 29 Eylül’de ziyaret etmişti. Burada eşi Suzan Pompeo ile birlikte Yunanistan Başbakanı Kryakos Miçotakis'in evinde kalan Pompeo, Türk kökenli nüfusa sahip Selanik ve sınırdaki Dedeağaç kentlerini de ziyaret etmişti. Pompeo, Girit Adası’ndaki askeri üssü de Miçotakis ile birlikte ziyaret ederek oldukça kapsamlı bir Yunanistan ziyaretine imza atmış ve özellikle Girit üzerinden Akdeniz konusunda Türkiye karşıtı demeçler vermişti.

VOA Türkçe’nin konuya ilişkin sorularını Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel yanıtladı. Pompeo’nun Yunanistan temaslarının ardından Türkiye’ye de gelmesi ancak sadece İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesi, Türk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulunduİki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir! Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Paylaşımlarıyla ablasını geçti! İddialı poz

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

Toprağa bir şey gömüldüğünü fark etti, polis alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

17 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

17 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının durumu insani felaket

Türkiye'den Yunanistan'a sert eleştiri: İnsani felaket

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

İki gündür aranıyordu! Sulama kanalında ölü bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şarkıcı Bulut Duman hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama' istendiği ortaya çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkında mide bulandıran iddia

Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Valilik'ten fırtına uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.