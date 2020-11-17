Uzmanlar Pompeo’nun İstanbul Ziyaretini Değerlendirdi

Uluslararası ilişkiler uzmanları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye’ye ikinci gelişinde sadece İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesini ve Doğu Akdeniz konusundaki son sert açıklamalarını “diplomasiye aykırı” olarak değerlendirdi. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’un resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybetmiş olması nedeniyle, Pompeo’nun da “topal ördek konumundaki bir bakan olduğunu” bu yüzden de Türkiye’nin artık Joe Biden yönetimine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Pompeo’nun dokuz ülkeyi kapsayan ziyaret programı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu veya diğer üst düzey yetkililerle görüşmemeyi tercih etmesi diplomatik teamüller bakımından rahatsızlık yarattı. Pompeo’nun, kendisini Ankara’ya davet ettiği öğrenilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na İstanbul’da görüşme çağrısı yapması nedeniyle ikili görüşme de planlanmadı.

Mike Pompeo, göreve başladığı 26 Nisan 2018’den bugüne kadar Türkiye’ye sadece 17 Ekim 2019’da Başkan Yardımcısı Mike Pence’le birlikte bir kez resmi ziyaret gerçekleştirdi.