HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü

Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü

12.05.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ'nün görevlendirdiği bağımsız uzmanlar kurulu, gerekli önlemler alınmış olsaydı koronavirüsün dünya çapında yayılmasının engellenebileceği sonucuna vardı, DSÖ’yü geç tepki vermekle eleştirdi.

Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar kurulunun Çarşamba günü Cenevre'de açıkladığı rapora göre, küresel ölçekte korkunç sonuçları olan pandemi, zamanında önlem alınsaydı engellenebilirdi. Raporda, bu bağlamda korona salgınına ilişkin ön belirtilerin daha erken dikkate alınarak DSÖ'nün dünyayı vakitlice uyarması gerektiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar kurulunun eş başkanı Ellen Johnson Sirleaf, öteleme, hazırlıksız olma ve krize zayıf tepki verilmesinden oluşan "zehirli bir karışımın" pandeminin dramatik boyutlara ulaşmasında etkili olduğunu söyledi. Uzmanlar tüm bu olumsuzlukların "21. yüzyılın Çernobil'i" olarak tanımladıkları pandemiye zemin hazırladığına ve insani krize yol açtığına işaret ettiler.

13 uzmanın yer aldığı kurul DSÖ tarafından oluşturuldu. Sekiz ay boyunca koronavirüsün yayılma sürecini mercek altına alan kurul üyeleri bu süreçte DSÖ ve ülkeler tarafından alınan önlemleri inceledi. DSÖ, pandeminin başlangıcında özellikle çok yavaş tepki verdiği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Nitekim bağımsız uzmanlar incelemelerinin ardından hazırladıkları raporda da DSÖ'nün çok daha erken küresel sağlık aciliyeti durumu ilan etmesi gerektiği sonucuna vardıklarını açıkladılar.

Uzmanlar kurulu raporunda öne çıkan bazı saptamalar ise şöyle:

Hazırlık ve müdahale zincirinin her noktası zayıftı. Hazırlıklar yeterince finanse edilmedi. Uyarı sistemi çok yavaştı. DSÖ gücünü ortaya koyamadı. Böylece müdahalede eşitsizliği şiddetlendirdi. Küresel siyasi liderlik yoktu. Şimdi, öncelik Covid-19'dan kaynaklanan hastalık ve ölümleri sona erdirmek. Aşı dağılımı haksız ve stratejik değil. İnsanlar üzerindeki yük dayanılmaz. Bu nedenle kısa vadeli önlemler hayata geçirilmeli. Ancak dünya sadece Covid-19'a odaklanmayı göze alamaz. Bu krizden ders almalı ve bir sonraki olası salgınlar için plan yapmalı. Covid-19 korkunç bir alarma yol açtı. Bu yüzden şimdi dünyanın uyanması ve geleceğe hazırlanarak, net hedefler, ek kaynaklar, yeni önlemler belirlemesi gerekiyor.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Savaş gemisinin gövdesinden çıkanlar şoke ettiSavaş gemisinin gövdesinden çıkanlar şoke etti
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Fıs Fıs İsmail'den üzen haber

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.