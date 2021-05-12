Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar kurulunun Çarşamba günü Cenevre'de açıkladığı rapora göre, küresel ölçekte korkunç sonuçları olan pandemi, zamanında önlem alınsaydı engellenebilirdi. Raporda, bu bağlamda korona salgınına ilişkin ön belirtilerin daha erken dikkate alınarak DSÖ'nün dünyayı vakitlice uyarması gerektiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar kurulunun eş başkanı Ellen Johnson Sirleaf, öteleme, hazırlıksız olma ve krize zayıf tepki verilmesinden oluşan "zehirli bir karışımın" pandeminin dramatik boyutlara ulaşmasında etkili olduğunu söyledi. Uzmanlar tüm bu olumsuzlukların "21. yüzyılın Çernobil'i" olarak tanımladıkları pandemiye zemin hazırladığına ve insani krize yol açtığına işaret ettiler.

13 uzmanın yer aldığı kurul DSÖ tarafından oluşturuldu. Sekiz ay boyunca koronavirüsün yayılma sürecini mercek altına alan kurul üyeleri bu süreçte DSÖ ve ülkeler tarafından alınan önlemleri inceledi. DSÖ, pandeminin başlangıcında özellikle çok yavaş tepki verdiği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Nitekim bağımsız uzmanlar incelemelerinin ardından hazırladıkları raporda da DSÖ'nün çok daha erken küresel sağlık aciliyeti durumu ilan etmesi gerektiği sonucuna vardıklarını açıkladılar.