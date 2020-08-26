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Uzmanlar söylüyor! Antibiyotik yerine bal tüketirseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Antibiyotik kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, antibiyotik yerine tüketilecek olan balın vücut için çok daha etkili olduğunu söylüyor. Ancak her balın etkili olmadığını söyleyerek, katkısız ham bal tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. İşte yapılan araştırma sonrası ortaya çıkan sonuç...

Uzmanlar söylüyor! Antibiyotik yerine bal tüketirseniz...

Bal ve arı ürünlerinin insan vücuduna katkılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Dünyanın en saygın üniversitesi olarak kabul edilen Oxford tarafından yapılan çalışmaya göre bir kaşık bal, piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha fazla fayda sağlıyor. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, “Bal ve arı ürünlerinin insan sağlığına faydalarını ben her fırsatta anlatmaya ve halkımızı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyordum. Oxford’un yayınladığı bu açıklama beni haklı çıkardı. Fakat burada bir konuya dikkat edilmelidir. Üniversitenin antibiyotikten daha faydalı dediği bal katkısız ve ham baldır. Merdiven altı üretimler ve yapay ballar aksine insan sağlığına zararlıdır.”

Zengin içeriğiyle insan vücuduna birçok faydası bulunan balın sağlığa katkısı dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford tarafından kanıtlandı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bir kaşık balın piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50'i azalttığı saptandı.

RAPORA GÖRE BAL ANTİBİYOTİKLERDEN DAHA ETKİLİ

British Medical Journal'da yayımlanan çalışmanın sonuçlarının çok kıymetli olduğunu belirten Türkiye’nin bal konusunda en yetkin isimlerden biri olan Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy; “Çalışma, gıda terörü yaşadığımız bu çağda doğru beslenme açısından çok değerli. Bir bal üreticisi olarak bu mucizevi gıdanın faydalarını yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bal ve arı ürünleri biz insanların doğada tüketebileceği içeriği en zengin gıdaların başında geliyor. Bu değerli rapor balın öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

HER BAL DEĞİL, KATKISIZ HAM BAL ETKİLİ OLUR

Farklı yaşlardan bin 700'den fazla katılımcının klinik deneylere tabi tutulduğu araştırmada hastaların yüzde 36'sının öksürme sıklığının azaldığı ve yüzde 44’ünde öksürük şiddetinin zayıfladığı sonuçları paylaşıldı. Bal ve arı ürünlerinin çok eski yıllardan beri insanlar tarafından tedavi amaçlı kullanıldığını belirten Bal Gurmesi Aksoy, “Yalnızca bal değil diğer arı ürünleri polen, propolis ve arı sütü gibi değerli ürünler de insan için faydalıdır. Bu ürünler katkısız ham bal ile doğru ölçülerde karıştırılarak ihtiyaç doğrultusunda tüketilmelidir. Ama hangi bal tüketilmelidir? Her bal değil, katkısız ham bal antibiyotiklerden daha etkili olur. Araştırmada belirtilen bal piyasadaki ucuz ve merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ürünler değildir.” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan balın, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı için reçete edilen antibiyotiklere alternatif olarak önerilebileceği görüşünde birleşti. Çalışmalarda ayrıca, bal ile tedavi olanların semptomlarının iki gün daha az sürdüğü görüldü.

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