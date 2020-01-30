HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanlar Trump'ın planının bölgeye barış getirmeyeceği konusunda hemfikir

Uzmanlar Trump'ın planının bölgeye barış getirmeyeceği konusunda hemfikir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

İsrailli gazeteci David Horovitz: - "Trump'ın planı Filistin-İsrail barışını sağlama hedefine ulaşamayacak ama kısa vadede de olsa Netanyahu için büyük bir başarı olacağını gösteriyor" - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Dianna Buttu: - "Bu bir barış planı değildir, aksine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istek listesine onay vermektir" - İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy: - "Plan hayata geçerse bu hem fiziki hem de ulus olarak Filistinlilerin sonu olur"

KUDÜS (AA) - İsrailli ve Filistinli uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının bölgeye barış getirmeyeceğini dile getiriyor.

"Times of Israel" gazetesinde David Horovitz'in kaleme aldığı makalede, Trump'ın sözde barış planının 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaradığı belirtildi.

Horovitz, "Trump'ın planı barış getirmeyecek, Netanyahu'ya yardımı olacak, iki devleti riske atacak" başlıklı makalesinde, tam da İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in hakkındaki iddianameyi mahkemeye gönderdiği gün ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya "en büyük zaferini" verdiğine vurgu yaptı.

Trump'ın sözde barış planında İsrail'in birçok, Netanyahu'nun ise tüm isteklerine yer verdiğinin altını çizen Horovitz, "Trump’ın planı Filistin-İsrail barışını sağlama hedefine ulaşamayacak ama kısa vadede de olsa Netanyahu için büyük bir başarı olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "Barışa değil savaşa davetiye"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın eksi danışmanlarından Dianna Buttu'nun makalesine yer verdi.

Buttu, "Trump'ın Orta Doğu planı barışa değil savaşa davetiye" başlığıyla yayımlanan makalesinde, ABD Başkanı'nın planının Filistin halkının İsrail'in boyunduruğu altında ezilmesini güçlendireceğini belirtti.

Trump'ın Kudüs'ün tamamını "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini, işgal altında bulunan Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki "Tel Aviv yönetiminin egemenliğini" tanıdığını hatırlatan Buttu, "Şunu açıkça belirtelim, bu bir barış planı değildir, aksine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istek listesine onay vermektir. Trump şimdi de Batı Şeria’nın ilhakına yeşil ışık yakarken İsrail'in Gazze'yi bombalamasına Filistinlilerin evlerini yıkmasına gözünü kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trump üçüncü Nekbe'yi açıkladı"

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy de Haaretz gazetesinde yayımlanan makalesinde Trump'ın sözde barış planının tehlikelerine dikkati çekti.

"Trump üçüncü Nekbe'yi (Büyük Felaket) açıkladı" başlıklı makalede Levy, sözde barış planıyla Filistinlilerin bir kenara fırlatılarak kendi kaderlerine terk edildiğini dile getirdi.

Levy, plandan İsrail'in mutlu olduğu, İsrail solunun kayıplara karıştığı, dünyanın ise sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Planın mimarlarının ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump'ın eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt olduğuna işaret eden Levy, "Sözde adil ve tarafsız olan ara buluculardan adaletli bir anlaşmanın çıkacağını düşünmek imkansız." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin haklarını almak için diplomatik çabalar dahil birçok yol denediğini ve ancak hiçbirinin işe yaramadığını vurgulayan İsrailli yazar, planda bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için getirilen şartlara tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bir şeyleri elde etmek için neden sadece Filistinliler kendilerini kanıtlamak zorunda? İsrail işgalin üzerinden geçen yarım asırda kendini kanıtladı mı? Uluslararası kanunlara uydu mu? Uluslararası kamuoyuna önem verdi mi? Korkunç işgalciler ödüllendirilmeliler mi? İsrail şartsız her şeyi alırken Filistinliler ise Amerikan Başkanı'nın attığı küçük adalet kırıntılarını almak için hâlâ kendilerini kanıtlamak zorunda."

Gideon Levy, sözde barış planına karşı çıkılması çağrısı yaptığı makalesinde, "Plan hayata geçerse bu hem fiziki hem de ulus olarak Filistinlilerin sonu olur. Hâlâ bir damla ahlaki taahhüdü olan herkes, İsrail için iyi bitebilecek ancak asla İsrailliler için iyi bitmeyecek olan galiplerin bu korkunç barışında acı çekmelidir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Filistin israil sözde barış planı

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Elazığ depreminin ardından herkes bu uygulamayı indiriyor

2020'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

2020'nin ilk MGK'sı toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.