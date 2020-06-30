Uzmanlar uyardı! Akıllı telefonda kanser riski var mı? Satın alırken o özelliğe mutlaka bakın...

Fotoğraf makinesi, kamera, hesap makinesi, not defteri, radyo, müzik çalar, sözlük, takvim, saat... Hepsi de, ayrı ayrı taşımamıza gerek kalmadan, akıllı telefonlarımızın içerisinde. Peki, kolay erişimin bize sağlık açısından bir bedeli var mı?

CEP TELEFONU VE RADYASYON

Telefonlar radyofrekans (RF) sinyalleriyle çalışan cihazlardır. Akıllı olsun ya da olmasın bütün telefonların çalışma prensibinde RF dalgaları vardır. RF iyonize olmayan radyasyon sınıfına girer.

Radyasyon deyince herkesin aklına nükleer santraller ve atom bombası geliyor. Gayet normal çünkü dünya radyasyonun en büyük etkilerini onlar sayesinde öğrenmiş oldu. Ancak nükleer santraller ve atom bombalarındaki radyasyon iyonize radyasyondur. Radyasyonu bir ışın gibi düşünelim. İyonize radyasyon ışınları vücuttan geçtiğinde dokuları iyonlaştırıcı etkiye sahiptir. Bu sayede DNA hasarlarına veya çok yüksek enerjideyse direkt dokunun yanmasına neden olurlar.

RF dalgaları ise dokularda iyonlaştırıcı etki oluşturmadığı için iyonize olmayan radyasyon olarak adlandırılır. Şu an etrafınızda, hatta içinizden geçmekte olan binlerce RF dalgaları bulunuyor. Tespit etmenin en güzel yolu ise bir radyo.