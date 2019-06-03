Uzmanlar uyardı: “Bayramınız kabus olmasın”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, “Bayram ziyaretlerinde ikram edilen her tatlıyı yemeyerek, tüketilen çay ve kahveyi azaltarak ve mümkünse şekersiz içerek, öğünleri tatlı veya böbrek gibi yiyecekler nedeniyle atlamayarak ve yeterli miktarda su tüketerek bayram dönemi rahat bir şekilde geçirilebilir” dedi.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastalarını bayramda dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı.

“Bayramınız kabus olmasın”

Ramazan Bayramı denilince akla ilk gelenin oruçlu geçirilen bir ayın ardından tüketilecek tatlılar, börekler ve et yemekler olduğunu ifade eden Tutal, “Bu besinler bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazlarındandır. Bayramda alışılmışın dışında yapılan bu beslenme değişikliği herkesi etkilese de özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ya da böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapar. Bayram ziyaretlerinde şeker oranı yüksek hamur işleri, bol şekerli veya mısır şurubu ile tatlandırılmış tatlılar, aşırı tuzlu et yemekleri kan şekerinde aşırı yükselmeler ve düşmelere, tansiyonda yükselme, göğüs ağrısı gibi problemlere yol açabilmektedir. Ayrıca kısa sürede fazla miktarda tatlı tüketilmesi bağırsak enfeksiyonu, ishal, bulantı, kusmaya neden olarak bayramı kabusa çevirebilir” dedi.