Uzmanlar uyardı! Cüzdanda prezervatif taşıyanlar dikkat!

Yetkililer çok sayıda insanın prezervatifi cebinde ya da cüzdanında taşıdığını söylerken, "Bu çok tehlikeli. Eğer prezervatif paketlerini cüzdanınızda saklıyorsanız farkında olmadan sıcaktan ve sıkıştırmadan dolayı onun etkisini azaltmış oluyorsunuz" ifadesini kullandı.
CÜZDANDA PREZERVATİF TAŞIMAYIN!
Bugün İngiliz basınında gündem prezervatif ve nasıl muhafaza edilmesiydi… İngiltere’nin çok okunan internet sitelerinden metro.co.uk’de yer alan geniş kapsamlı dosyada prezervatifin cepte ya da cüzdanda taşınmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
Haberde bazı isimlerden görüş alınırken, “Filmlerde ve TV programlarında oyuncular prezervatifi ceplerinde ya da cüzdanlarında taşıyor. Fakat bu aslında çok kötü bir alışkanlık. Prezervatifler cepte taşınmamalı” yorumu yapıldı. İngiltere’nin önde gelen cinsel sağlık üzerine uzmanlaşan sivil toplum kuruluşu FPA’de görevli Karin O’Sullivan açıklamalarda bulundu. O’Sullivan, “Sıcaklık, nem, sürtünme ve ışık gibi istenmeyen durumlar prezervatifin kalitesini düşürüyor ve dolayısıyla prezervatifin etkisini azaltarak sorunlara davetiye veriyor” ifadesini kullandı.
Yetkililer, prezervatiflerin evde kuru ve serin ortamda saklanması gerektiğini söylerken, “Cüzdan içerisinde ayrı bir bölmede saklamak iyi olabilir. Fakat prezervatiflerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelisiniz” dedi.
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