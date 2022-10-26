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Uzmanlar uyardı: Elektronik sigaralar ani ölüm riskini artırabilir

26.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara içmenin zararları her fırsatta belirtiliyor. Birçok kanser türüne ve kalp hastalıklarına neden olan sigara tüketimi en zararlı alışkanlıklar arasında bulunuyor. Sigara yerine kullanılan elektronik sigaraların masum olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlar elektronik sigaraların kalp için oldukça tehlikeli olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanlar uyardı: Elektronik sigaralar ani ölüm riskini artırabilir

Elektronik sigara kullanımı giderek artış gösteriyor. Sigara kullanımının zararları bilinse de elektronik sigaranın zararları yeteri kadar bilinmiyor. Özellikle aroma içeren elektronik sigaralar çok küçük yaştaki çocuklarının kullanımına neden oluyor. Bir araştırma raporu e-sigaraların tütün ürünlerinden yaklaşık yüzde 95 daha az zararlı olduğunu tespit etmişti. Ancak bu, e-sigaraların zararsız olduğu anlamına gelmez ve artan sayıda kanıt, nikotinden daha büyük bir kalp rahatsızlığı riskiyle ilişkilendirmiştir.

MENTOL AROMALI OLANLAR DA RİSKLİ

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Şimdi ABD'deki Louisville Üniversitesi'ndeki bir bilim adamları ekibi tarafından yapılan yeni bir araştırma, buharların - ve özellikle mentol aromalı cihazlarda bulunan tehlikeli kimyasalların - farelerde ventriküler aritmilere neden olabileceğini buldu. Tedavi edilmediği takdirde, kalbin alt yarısında meydana gelen ventriküler aritmiler bilinç kaybına, ani kalp durmasına ve hatta ölüme neden olabilir.

NORMAL KALP RİTMİNİ BOZUYOR

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Araştırmacılar, tüm e-sigara likitlerinin, bir kişi nefes alırken kalbin yavaşlamasına ve sonrasında hızlanmasına neden olarak farelerde aritmileri tetikleyebileceğini buldu.
Araştırmanın yazarı, Louisville Üniversitesi'nden Aruni Bhatnagar şunları söyledi: "Bu çalışmanın bulguları önemlidir, çünkü e-sigara kullanımının normal kalp ritimlerine müdahale edebileceğine dair yeni kanıtlar sağlar - daha önce bilmediğimiz bir şey."

İNSANLAR ÜZERİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞMA GEREKİYOR

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Çalışma hakkında yorum yapan Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Jacob George şunları söyledi: "Farelerin metabolizması insanlardan çok farklıdır.
Eğer bu gerçekten doğru olsaydı, dünya çapındaki önemli sayıda gazeteler göz önüne alındığında, klinik uygulamada hiç görmediğimiz kardiyak aritmi vakalarında bir patlama görmeyi beklerdik. Bu erken, klinik öncesi çalışma, insanlarla alakalı olarak kabul edilmek için çok daha fazla klinik korelasyon çalışması gerektiriyor."

BEYNE VE KALBE ZARAR VEREBİLİR

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Bu arada, önceki veriler, artan sayıda insanın vapingin neden olduğu solunum sorunları için tedaviye ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Kaliforniya'daki araştırmacılar , popüler e-sigaraların 'beyne ve kalbe tehlikeli zararları tetikleyebileceğini' söyledi. Ayrıca vapingin kan damarı işlevini azaltmak için sigara kadar kötü olduğu öne sürüldü .

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