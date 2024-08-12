Uzmanlar uyardı: "Evi görmeden kapora vermeyin" Kiracının ceplerini boşaltıyorlar

Emlak bulma sitelerinden bir umutla, güzel bir ev beğenip ev kiralamak isteyen vatandaşlar kimi zaman dolandırıldıklarını anladıkların çok geç olabiliyor. Bazı siteler üzerinden uygun fiyatlı sahte kiralık ev ilanları yayınlayan dolandırıcılarla irtibata geçen vatandaşların, evi görmeden emlakçı masrafı olarak para göndermeleri mağduriyet yaşamalarına neden oldu.

Haber Global yazarı Sibel Gülersöyler'in haberine göre, söz konusu dolandırıcılık yöntemi ile 50 kişiden 3 milyon TL çarparak kayıplara karışan dolandırıcılar hakkında, uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

‘’EVİN İÇİNİ KONTROL ETMEDEN ÖDEME YAPILMAMALI’’

Mağdur edilmemek için kiralanacak veya satın alınacak konutun mutlaka yerinde görülmesi gerektiğini belirtirken Avukat Sinan Keskin, "Evin içini gezip kontrol etmeden kapora veya herhangi bir ödeme yapılmaması ve gerçek ev sahibi ile konuşulması gerekir. Vatandaşlar, irtibata geçtikleri emlakçının resmi bir emlakçı olup olmadığını araştırmalı. Ayrıca emlakçının Ticaret Odası’na kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek ve yetki belgelerini incelemek de gerekir. Güvenilir emlakçılar, genellikle iş yerlerinde ağırlama yapar ve resmi belgelerini sunmaktan çekinmezler" diye açıkladı.

‘’IBANA MUTLAKA ‘KAPORA BEDELİ' YAZIN’’

Herhangi bir ödeme yapmadan önce detaylı bir kira sözleşmesinin hazırlanması gerektiğini dile getiren Avukat Keskin, iban üzerinden gönderim esnasında açıklama bölümüne mutlaka ‘kapora bedeli’ yazılması gerektiğini belirterek, "Sözleşmelerin noter huzurunda yapılması, dolandırıcılık riskini azaltan ve yasal geçerliliğini artıran bir önlemdir. Para banka kanalıyla gönderilmiş ise İBAN bilgilerinden izleme yapabilmekte ve hesap sahiplerini tespit edebilmektedir" diyerek bilgilendirdi. Avukat Keskin ayrıca, "Bankaların kullanılması veya mağdurların inceleme imkanını ortadan kaldıracak bir hile ile dolandırıcılık suçunun işlenmesi durumunda nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu olmakta ve dolandırıcılık eyleminin kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği cezanın tayininde önem arz etmektedir" diye ekledi.

EVİN FOTOĞRAFININ DOĞRULUĞU KONTORL EDİLMELİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise sahte ilanların cazip fiyatlardan sunularak vatandaşların kandırıldığını söyleyerek, "Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar var. Öncelikle, herhangi bir ilanla ilgilenirken, evin fotoğraflarının ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek gerekiyor. Evin gerçekten kiralık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ev sahibi veya güvenilir emlak ofisleriyle iletişime geçmek en güvenilir yoldur. Ayrıca, ilanlardaki iletişim bilgileri ve fiyatların çok cazip olması şüphe uyandırmalıdır; aşırı ucuz teklifler genellikle dolandırıcılığın işareti olabilir" ifade etti.

‘‘FİZİKSEL OLARAK GİTMEK EN GÜVENLİ YAKLAŞIMDIR’’

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kırık, kapora veya diğer masrafları ödemeden önce evi yerinde görmenin önemine değinerek, "Evin gerçekliğini doğrulamak ve sözleşmeyi imzalamak için fiziksel olarak gitmek en güvenli yaklaşımdır. Ayrıca, emlakçı ile sözleşme imzalarken dikkatli olun ve herhangi bir ödemeyi yalnızca resmi ve güvenilir kanallar aracılığıyla yapın. Dolandırıcılıklardan korunmak için, çevrimiçi emlak ilanlarını dikkatle incelemek, araştırma yapmak ve herhangi bir şüphe durumunda yetkili mercilere başvurmak gereklidir" diye noktaladı.