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Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Pek çok kanser araştırmasının sonucuna göre yeşil besinler tüketmek, vücutta kanser oluşumu riskini azaltabiliyor. Peki tam olarak hangi besinlerin tüketiminin vücudunuzdaki hangi kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebileceğini biliyor musunuz? Cevabınız hayırsa bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Kanser biçimlerinden ve onların oluşum riskini azaltan yeşil renkli besinleri derledik.

Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?

Günümüzün en sık karşılaşılan hastalıklarından biri haline gelmiş olan kanser, artık çoğu insanın korkulu rüyası şekline dönüşmüş bulunuyor. Bu yüzden, genlerinde kanser riski taşıyan insanlar başta olmak üzere hemen hemen herkes kanser riskini minimuma indirmenin yollarını arıyor. Hal böyle oluna da, insanlar yeşil besin tüketiminin kanser riskini azaltıp azaltmadığını merak ediyor. Eğer siz de bu kesimin içindeyseniz sorunuzun cevabınızı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok, çünkü aradığınız her şey bu yazıda.

1. KOLON KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Bir diğer adı da bağırsak kanseri olan kolon kanseri, kişinin yaşam tarzına, genetik yapısına ve çevresel faktörlerine bağlı olarak oluşabilir. Ancak bazı yeşil besinleri tüketerek kolon kanseri riskinizi azaltabilirsiniz. Kolon kanseri için iyi olan bazı yeşil renkli besinler, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, kereviz, yeşil üzüm ve kıvırcık salata olarak örneklendirilebilir.

2. KARACİĞER KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Karaciğer kanserinin oluşum sebeplerinden bazılarını, şiddet görme, doğumdan gelen bazı deformasyonlar, aşırı alkol kullanımı ya da Hepatit B gibi çeşitli kronik enfeksiyonlar olarak listelendirmek mümkündür. Karaciğer kanserine yakalanma riskinizi azaltmak için yeşil çay tüketebilirsiniz. Ancak yeşil çayı dozajından fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

3. AKCİĞER KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Tütün tüketimi, akciğer kanserinin en önde gelen sebebidir. Akciğer kanserine bağlantılı olarak gerçekleşen ölümlerin yüzde sekseni, aşırı sigara tüketiminden kaynaklanır. Geriye kalan yüzde yirminin büyük bir kısmı da pasif içicilik yüzünden gerçekleşir. Eğer bir sigara tüketicisiyseniz, her şeyden önce, sigarayı bırakmanız gerekir, Ancak pasif içici kesimine dahilseniz brokoli, lahana, Brüksel lahanası, ıspanak ve benzeri diğer yeşil yapraklı besinler tüketerek akciğer kanserine yakalanma riskinizi düşürebilirsiniz.

4. YUMURTALIK KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Yumurtalık kanserinin başlıca sebeplerinden birkaçı, ailenizden size miras kalan genler ve vücudunuzdaki androjen yani erkeklik hormonu seviyesinin fazlalığı olabilir. Bu yüzden yumurtalık kanseri riskiniz varsa en aza indirgemeyi başarmanız çok önemlidir. Kanser riskinizi azaltmak için tüketebileceğiniz bazı yeşil besinler ise brokoli, Brüksel lahanası, lahana ve başka yeşil yapraklı sebzeler olabilir.

5. MESANE KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Mesane kanserinin en sık karşılaşılan sebepleri aşırı sigara kullanımı ve tütün kullanımı olarak biliniyor. Eğer siz de mesane kanseri olabileceğinizden şüpheleniyor ve önüne geçmek istiyorsanız, yeşil çay ve yeşil yapraklı sebzeler tüketebilirsiniz.

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