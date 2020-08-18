Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?

Günümüzün en sık karşılaşılan hastalıklarından biri haline gelmiş olan kanser, artık çoğu insanın korkulu rüyası şekline dönüşmüş bulunuyor. Bu yüzden, genlerinde kanser riski taşıyan insanlar başta olmak üzere hemen hemen herkes kanser riskini minimuma indirmenin yollarını arıyor. Hal böyle oluna da, insanlar yeşil besin tüketiminin kanser riskini azaltıp azaltmadığını merak ediyor. Eğer siz de bu kesimin içindeyseniz sorunuzun cevabınızı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok, çünkü aradığınız her şey bu yazıda.

1. KOLON KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Bir diğer adı da bağırsak kanseri olan kolon kanseri, kişinin yaşam tarzına, genetik yapısına ve çevresel faktörlerine bağlı olarak oluşabilir. Ancak bazı yeşil besinleri tüketerek kolon kanseri riskinizi azaltabilirsiniz. Kolon kanseri için iyi olan bazı yeşil renkli besinler, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, kereviz, yeşil üzüm ve kıvırcık salata olarak örneklendirilebilir.

2. KARACİĞER KANSERİ İÇİN YEŞİL BESİNLER

Karaciğer kanserinin oluşum sebeplerinden bazılarını, şiddet görme, doğumdan gelen bazı deformasyonlar, aşırı alkol kullanımı ya da Hepatit B gibi çeşitli kronik enfeksiyonlar olarak listelendirmek mümkündür. Karaciğer kanserine yakalanma riskinizi azaltmak için yeşil çay tüketebilirsiniz. Ancak yeşil çayı dozajından fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.