Uzmanlar uyardı! Havalar ısındığında bu besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin!

Sıcaklarla birlikte özellikle kronik hastalığa sahip kişiler beslenmelerine daha çok önem göstermeliler. Sağlıklı kişilerde bile aşırı su ve mineral kaybı sonucu baş ağrısı, tansiyon dengesizliği ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunun için bol su tüketmekle birlikte bazı besinlerle aramıza bir süre mesafe koymak gerekiyor. Bunlar hangi besinler, kısaca bir göz atalım.
Bu yiyecekler vücudunuza verdiği enerjiyle birlikte vücut ısınızın artmasına neden olacaktır. Bu da daha fazla ter ve su kaybı anlamına geliyor. Kızartmalar, ağır şerbetli tatlılar kan şekerinizde ani yükseliş ve düşüşlere neden olacağı için bunlar yerine haşlama, buğulama, sütlü tatlı ve dondurma gibi alternatifler tüketilebilir. Kırmızı et yerine omega-3 açısından zengin balık tercih edilebilir. Şekerli besin alımını azaltarak bunun yerine vitamin, mineral ve su içeriği yüksek olan taze meyve ve sebze tüketebilirsiniz (porsiyona dikkat ederek tabii!).
Doğanın sunduğu çeşitlilikle yaz aylarında tam bir cümbüş yaşanıyor. Rengarenk meyveler ve sebzeler bize yazın ihtiyacımız olan tüm besin maddelerini sunuyor. İşte sıcak yaz aylarında tüketmemiz gereken besinler ve faydaları!
Domates likopen adı verilen bir antioksidanı bünyesinde barındırmasından dolayı kanser önleyici olarak biliniyor. UV ışınlarının cilt hücrelerimizde oluşturabileceği kanserleşmenin önlenmesinde likopen oldukça etkilidir. Domates %94 oranında su içeriğine sahip. Bu da vücudunuzun suya çokça ihtiyaç duyduğu yaz aylarında yemeyi tercih edebileceğiniz bir meyve olduğunu gösteriyor.
Kış aylarında patlatılarak film eğlencelerimize eşlik eden mısır, yazın taze bir şekilde tüketilebilir. Lutein ve zeaksantin adı verilen antioksidanlarla birlikte vücudu zararlı güneş ışınlarından koruyucu etki gösterir.
Bir antioksidan olan ve C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemimizi güçlendiren karpuz, tıpkı domates gibi likopen içeriyor. Düşük kalorili olması ve %92 oranında su bulundurmasıyla birlikte yaz aylarında sağlıklı bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yüksek miktarda potasyum içermesi sebebiyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor.
Yaklaşık %90 oranındaki yüksek su içeriği ve düşük kalorisiyle yaz ayları için harika bir tercih olan kavun, lezzetli bir seçenektir. İçerdiği A vitamini ve beta karoten ile göz sağlığınıza katkı sağlar. Karpuz gibi böbrek hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gereken besinlerden biridir.
%96 oranında su içermesiyle yaz ayları için muhteşem bir meyve olan salatalık, içerdiği E vitamini ile cilt güzelliğine katkı sağlar. Kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum bakımından zengin olduğundan iskelet sistemi için oldukça yararlıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum