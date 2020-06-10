Uzmanlar uyardı! Havalar ısındığında bu besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin!

Sıcaklarla birlikte özellikle kronik hastalığa sahip kişiler beslenmelerine daha çok önem göstermeliler. Sağlıklı kişilerde bile aşırı su ve mineral kaybı sonucu baş ağrısı, tansiyon dengesizliği ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunun için bol su tüketmekle birlikte bazı besinlerle aramıza bir süre mesafe koymak gerekiyor. Bunlar hangi besinler, kısaca bir göz atalım.

KARBONHİDRAT VE YAĞLARLA ARAMIZA MESAFE KOYMALIYIZ

Bu yiyecekler vücudunuza verdiği enerjiyle birlikte vücut ısınızın artmasına neden olacaktır. Bu da daha fazla ter ve su kaybı anlamına geliyor. Kızartmalar, ağır şerbetli tatlılar kan şekerinizde ani yükseliş ve düşüşlere neden olacağı için bunlar yerine haşlama, buğulama, sütlü tatlı ve dondurma gibi alternatifler tüketilebilir. Kırmızı et yerine omega-3 açısından zengin balık tercih edilebilir. Şekerli besin alımını azaltarak bunun yerine vitamin, mineral ve su içeriği yüksek olan taze meyve ve sebze tüketebilirsiniz (porsiyona dikkat ederek tabii!).

YAZIN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Doğanın sunduğu çeşitlilikle yaz aylarında tam bir cümbüş yaşanıyor. Rengarenk meyveler ve sebzeler bize yazın ihtiyacımız olan tüm besin maddelerini sunuyor. İşte sıcak yaz aylarında tüketmemiz gereken besinler ve faydaları!