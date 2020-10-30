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Uzmanlar uyardı: Her maskenin koruyuculuğu aynı değil

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Maske kullanımı koronavirüsle mücadelede hayati önem taşıyor. Bazı sokak satıcıları tarafından hijyen ve kaliteye dikkat edilmeden düşük fiyatlı olduğu için tercih edilen maskeler konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, satılan her maskenin koruyuculuğunun aynı olmadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, 'Maske alımında eczane ve tıbbi ilaç depoları tercih edilebilir. Denetimden geçen, güvenli mecralarca satılan kumaş maskeler de kullanılabilir' dedi.

Uzmanlar uyardı: Her maskenin koruyuculuğu aynı değil

İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, maskelerin bazı kişilerce aksesuar gibi görüldüğünü ancak estetik kaygının sağlıkla ilgili endişelerin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Üstünkarlı, “Maskelerin tıbbi amaç dışında estetik kaygıyla, özellikle çeşitli desen ve renkler tercih edilerek aksesuar gibi kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Elbette güvenli yerlerden alınan, kaliteli malzemelerle hazırlanan renkli ya da desenli maskeler de kullanılabilir. Ancak sadece dış görünümüne göre maske tercihi yapılmamalı. Önemli olan maskenin dışarıdan nasıl göründüğü değil, bizi ne kadar koruduğudur” dedi.

GÜN İÇİNDE MASKE DEĞİŞTİRİN

Üstünkarlı, şöyle devam etti: “Gün içinde maske değişimi yapılmalı. Kalabalık mekânlarda ya da hasta bireylerle aynı ortamda bulunanlar, koruyuculuğu yüksek maskelerin yanı sıra koruyucu siperlikler de kullanmalı. Maske kullanımının artmasıyla kişi başı ekonomik masraflar çoğaldı. İnsanlar, hem masraflarını azaltmak hem de çöp atık miktarındaki artışları engellemek amacıyla yıkanabilir maskeler kullanmaya eğilim gösterdi. Yıkanabilir maskeler yüksek ısıda yıkanmalı, kızgın bir ütülemeden sonra kullanılmalı” diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DE DİKKAT

Maskelerin hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel atık (enfekte atık) olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Üstünkarlı, şunları söyledi: “Maskeler, enfekte atık olarak görülmüyor. Koruyuculuk ömrü tamamlanmış maskeler sokaklara değil çöp kutularına bırakılmalı. Bunun sokağa tükürmekten farkı yoktur. Sokağa atılan maskeler, sadece insan hayatını tehdit etmiyor. Kuşların ayağına dolanan maskeler, uçma zorluğu yaşamalarına neden olabiliyor. Diğer hayvan dostlarımızın da enfekte maskelerle bir arada sıkıntı yaşamasına yol açabiliyor. Bireysel hijyenimize dikkat ederken gezegende yalnız olmadığımızı da unutmamak gerekir.”

İHA

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