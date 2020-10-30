Uzmanlar uyardı: Her maskenin koruyuculuğu aynı değil

İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, maskelerin bazı kişilerce aksesuar gibi görüldüğünü ancak estetik kaygının sağlıkla ilgili endişelerin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Üstünkarlı, “Maskelerin tıbbi amaç dışında estetik kaygıyla, özellikle çeşitli desen ve renkler tercih edilerek aksesuar gibi kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Elbette güvenli yerlerden alınan, kaliteli malzemelerle hazırlanan renkli ya da desenli maskeler de kullanılabilir. Ancak sadece dış görünümüne göre maske tercihi yapılmamalı. Önemli olan maskenin dışarıdan nasıl göründüğü değil, bizi ne kadar koruduğudur” dedi.

GÜN İÇİNDE MASKE DEĞİŞTİRİN

Üstünkarlı, şöyle devam etti: “Gün içinde maske değişimi yapılmalı. Kalabalık mekânlarda ya da hasta bireylerle aynı ortamda bulunanlar, koruyuculuğu yüksek maskelerin yanı sıra koruyucu siperlikler de kullanmalı. Maske kullanımının artmasıyla kişi başı ekonomik masraflar çoğaldı. İnsanlar, hem masraflarını azaltmak hem de çöp atık miktarındaki artışları engellemek amacıyla yıkanabilir maskeler kullanmaya eğilim gösterdi. Yıkanabilir maskeler yüksek ısıda yıkanmalı, kızgın bir ütülemeden sonra kullanılmalı” diye konuştu.