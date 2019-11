Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, 1 Aralık tarihinde başlayacak olan "Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" öncesi don olaylarının yaşandığı bölgelerde uygulama gününün beklenmemesi uyarısında bulundu. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor. İHA muhabirine konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını, ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti. Kasım ayı itibariyle soğuk havanın etkisini gösterdiği bölgelerde, kış lastiği uygulaması için 1 Aralık tarihinin beklenmeden lastiklerin taktırılması gerektiğinin altını çizen Tuğrul, “Ticari araçlar gününü beklemeden kış lastiklerini sürekli takıyor. Bu anlamda 1 Aralık tarihini beklemek yanlıştır. İlimizde ekim ayı sonu havalar soğumaya başlar. Kış lastiğinin bir özelliği de eksi 45 dereceye kadar donmamasıdır. ‘Kış lastiği ağır oluyor, ses yapıyor ve araca zarar veriyor’ şeklinde yanlış anlaşılmalar var. Ancak böyle bir şey kesinlikle yoktur. Havalar hafif soğuduğu zaman kış lastiklerinizi kesinlikle takın” dedi.

“Herkes kendi can güvenliğini sağlama alsın”

Kış lastiğiyle sürücülerin kendi can ve mal güvenliğini sağlama alması konusunda uyarıda bulunan Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ticari araç veya şahsi araç sahipleri kesinlikle kış lastiği kullansın. Herkes kendi can güvenliğini sağlama alsın. Bu konuda 1 Aralık’ı beklemeyelim. Belirtilen süre değil de havaların ısınmasına kadar lastiklerimiz araçlarımızda kalsın. Kar kışı beklemeyelim ve son günlerde oluşan yoğunluklara kalmayalım.”

Sürücülerin şimdiden araçlarının kışlık bakımlarını yapmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Tuğrul, “Havaların soğumasıyla birlikte araçların kışlık bakımları da yapılmalıdır. Bu konuda insanlarımız duyarlıdır. Araç bakımını yapmayanlardan da ricamız, kışlık bakımlarını yaptırsınlar. Kalorifer, yürür aksamlarının, araç suyu ve yağının bakımlarını yapsınlar ki kışın yolda kalmasınlar” diye konuştu.

Vatandaşın kışlık lastik için kar yağışını beklediğini ve işlerini de son güne bıraktığını dile getiren oto lastik ustaları ise, sürücülerin iyi hizmet alabilmeleri için işlerini son güne bırakmaması gerektiğini kaydetti.