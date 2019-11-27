HABER

Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, 1 Aralık tarihinde başlayacak olan "Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" öncesi don olaylarının yaşandığı bölgelerde uygulama gününün beklenmemesi uyarısında bulundu.Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, 1 Aralık tarihinde başlayacak olan "Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" öncesi don olaylarının yaşandığı bölgelerde uygulama gününün beklenmemesi uyarısında bulundu.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.
İHA muhabirine konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını, ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti. Kasım ayı itibariyle soğuk havanın etkisini gösterdiği bölgelerde, kış lastiği uygulaması için 1 Aralık tarihinin beklenmeden lastiklerin taktırılması gerektiğinin altını çizen Tuğrul, “Ticari araçlar gününü beklemeden kış lastiklerini sürekli takıyor. Bu anlamda 1 Aralık tarihini beklemek yanlıştır. İlimizde ekim ayı sonu havalar soğumaya başlar. Kış lastiğinin bir özelliği de eksi 45 dereceye kadar donmamasıdır. ‘Kış lastiği ağır oluyor, ses yapıyor ve araca zarar veriyor’ şeklinde yanlış anlaşılmalar var. Ancak böyle bir şey kesinlikle yoktur. Havalar hafif soğuduğu zaman kış lastiklerinizi kesinlikle takın” dedi.

“Herkes kendi can güvenliğini sağlama alsın”
Kış lastiğiyle sürücülerin kendi can ve mal güvenliğini sağlama alması konusunda uyarıda bulunan Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ticari araç veya şahsi araç sahipleri kesinlikle kış lastiği kullansın. Herkes kendi can güvenliğini sağlama alsın. Bu konuda 1 Aralık’ı beklemeyelim. Belirtilen süre değil de havaların ısınmasına kadar lastiklerimiz araçlarımızda kalsın. Kar kışı beklemeyelim ve son günlerde oluşan yoğunluklara kalmayalım.”
Sürücülerin şimdiden araçlarının kışlık bakımlarını yapmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Tuğrul, “Havaların soğumasıyla birlikte araçların kışlık bakımları da yapılmalıdır. Bu konuda insanlarımız duyarlıdır. Araç bakımını yapmayanlardan da ricamız, kışlık bakımlarını yaptırsınlar. Kalorifer, yürür aksamlarının, araç suyu ve yağının bakımlarını yapsınlar ki kışın yolda kalmasınlar” diye konuştu.
Vatandaşın kışlık lastik için kar yağışını beklediğini ve işlerini de son güne bıraktığını dile getiren oto lastik ustaları ise, sürücülerin iyi hizmet alabilmeleri için işlerini son güne bırakmaması gerektiğini kaydetti.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Sahte Peygamber Bursa’da gömülecekSahte Peygamber Bursa’da gömülecek
Ahıska Türkleri sürgünün 75’inci yılında anıldıAhıska Türkleri sürgünün 75’inci yılında anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.