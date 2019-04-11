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Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Kış aylarında, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan kış lastikleri, yaz aylarında kullanılmaya devam ettiği takdirde, fren mesafesini uzatarak kazalara sebebiyet verebiliyor, yakıt sarfiyatını arttırıp, konforu da etkileyebiliyor.Türkiye’de yaklaşık 23 milyona ulaşan kayıtlı motorlu araç sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

Kış aylarında, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan kış lastikleri, yaz aylarında kullanılmaya devam ettiği takdirde, fren mesafesini uzatarak kazalara sebebiyet verebiliyor, yakıt sarfiyatını arttırıp, konforu da etkileyebiliyor.
Türkiye’de yaklaşık 23 milyona ulaşan kayıtlı motorlu araç sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sonra erdi. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastikleri ticari araçlarda olduğu kadar hususi araçlarda da son derece önemli. Ancak soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarırken, yakıt tasarrufu açısından da yaz aylarında kışlık lastiklerin söktürülmesi gerektiğini belirtiyor.

“Kış lastikleri, yaz aylarında fren mesafesini uzatarak, kazalara sebebiyet verebiliyor”
Ordu’da Sait Yılmaz isimli lastik satış temsilcisi ve lastik tamircisi, kışlık lastiklerin yaz aylarında yakıt sarfiyatını arttırdığını söyledi. Kışlık lastiklerin, vakumlu bir özelliği olduğu yaz aylarında için fren mesafesini de uzattığını aktaran Yılmaz, “Özellikle ıslak zeminde kar lastiği ile sıcak havalarda frene basıldığı zaman istemsizce fren mesafesinde uzama olur. Bunların sonucunda da kazalar meydana gelebilir. Lastikler vakumlu olduğu için ıslak zeminde durmayacaktır. Aldığımız eğitimlerde de anlatılıyor. Bunlar deneyler sonucunda kanıtlanmıştır” dedi.
Yılmaz ayrıca, 1 Nisan tarihinden itibaren lastik değişimleri için ciddi derecede yoğunluk yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

İkinci el lastik alacaklara tavsiyeler
Lastik satış temsilcisi Sait Yılmaz, ikinci el lastik alacaklara da şu şekilde tavsiyelerde bulundu:
“İkinci el lastik alınacağı zaman, lastiklerin doğru koşullarda saklanmış olması, diş derinlikleri ve lastiğin üretim tarihine bakılması gerekiyor. Üzerinde çatlaklar olan lastikler alındığı ve araçlara takıldığı zaman, bunlar tehlikeli olabiliyor, yarılabiliyor. İkinci el lastik fiyatları neredeyse yarı yarıya oluyor ama bunu doğru yerden ve doğru koşullarda almak gerekiyor.”
Halis Demirhan isimli sürücü de can ve mal güvenliği için, lastikleri mevsimlerinde kullandığını söyledi. Yakıt tasarrufu açısından da lastiklerin önemi olduğunu değinen Demiral, her lastiğin mevsiminde kullanılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

Uzmanlar uyardı: “Kış lastikleri, yaz aylarında kazalara sebebiyet verebiliyor”

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