Uzmanlar uyardı: “Öğle sıcağında güneşlenmeyin”

Yazın uzun süre plajda güneşlenenler, sıcak havada aşırı fiziksel aktivitede bulunanlar inme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Yaşlıların ve daha önce inme geçirmiş hastaların risk altında olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Özellikle yaşlılar ve daha önce inme geçirenler yazın sıcak havada dışarıda aşırı fiziksel aktivitede kaçınmalı. Aşırı sıcakta uzun süre güneşte kalmak, hekimin önerdiği diyet ve ilaç programına uymamak inme hastalarının tekrar felç geçirmesine neden olabilir” dedi.

Aşırı sıcak havalar nörolojik hastalıkları da olumsuz yönde etkiliyor. Yazın sıcak günlerinde soluğu plajda alıp uzun süre güneşlenenler, açık havada iş yapanlar, uzun süre güneş altında yürüyüş yapanlar farkında olmadan inme riskine davetiye çıkarıyor. Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, yaz sıcaklarının tetiklediği nörolojik hastalıklarla ilgili bilgiler verdi.

“Öğle sıcağında güneşlenmeyin”

Yaz mevsiminde aşırı sıcaklarda yorucu fiziksel aktivitelerde bulunmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Emre Çevik, “Yazın günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneşte kalmak, hekimin önerdiği diyet ve ilaç programına uymamak inme hastalarının tekrar felç geçirmesine sebep olabilir. Özellikle ileri yaştakiler ve daha önce inme geçirmiş hastalar sıcak havalarda sıvı kaybını önlemelidir. Bu kişilerin bulunduğu ortamların kesinlikle sıcak olmaması gerekir. Öğle sıcağında güneşlenmekten, egzersiz ve efor gerektiren spor faaliyetlerinden uzak durmalıdırlar” dedi.