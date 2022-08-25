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Uzmanlar uyardı! Sadece dokunmanız yeterli, kansere neden olan en büyük etken

25.08.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara kullanmak çok çeşitli hastalıklara neden oluyor. Özellikle akciğer kanserine yol açan etkenlerin başında gelen sigara sağlığı oldukça etkiliyor. Sigara kullanmadığınızı düşünerek hastalık riskinizin düştüğünü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan araştırmalar sigara içilmiş ortamdaki kıyafetlere temas etmenin bile kanser riskini artırdığını belirtiyor.

Uzmanlar uyardı! Sadece dokunmanız yeterli, kansere neden olan en büyük etken

Kanser çağımızın en sık rastlanan tehlikeli hastalıklarından. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserden korunmak için beslenmemize ve çevremize dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre sigara kullanmayan kişilerde bile sigara dumanı nedeniyle akciğer kanseri riski oldukça yüksek. Yapılan çalışmalarda üçüncü el duman denilen duman, sigara içilen ortamda bulunan kıyafetlere, kanepelere, eşyalara siniyor. Bu da eşyalarla temasınız halinde eşyalardaki kimyasalların size bulaşmasına neden oluyor.

İKİNCİ EL DUMAN DA ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇIYOR

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Önceki araştırmalar, çevrenizde sigara içenlerden soluyabileceğiniz ikinci el dumanın da ölümcül olabileceğini buldu. Sigara içildiğinde dumanın çoğu ciğerlere değil etraftaki havaya gidiyor. Bunu düzenli olarak soluyanların, sigara içenlerle aynı hastalıklara ve kalp hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir. California'daki uzmanlar, üçüncü el dumanın etkilerini araştırdı ve sigaralarda bulunan tehlikeli kimyasalların size bulaşabileceğini belirtti.

ÇEVRE OLDUKÇA ETKİLİ

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Çok fazla dumanın olduğu yerlerde yaşamak ve dumanın etrafında bulunan giysi ve yatak takımları gibi eşyalara dokunmak, birini toksik seviyelere maruz bırakmak için kanser riskinizi artırmak için yeterli olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri kanser sigara duman
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