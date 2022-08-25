Uzmanlar uyardı! Sadece dokunmanız yeterli, kansere neden olan en büyük etken

Kanser çağımızın en sık rastlanan tehlikeli hastalıklarından. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserden korunmak için beslenmemize ve çevremize dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre sigara kullanmayan kişilerde bile sigara dumanı nedeniyle akciğer kanseri riski oldukça yüksek. Yapılan çalışmalarda üçüncü el duman denilen duman, sigara içilen ortamda bulunan kıyafetlere, kanepelere, eşyalara siniyor. Bu da eşyalarla temasınız halinde eşyalardaki kimyasalların size bulaşmasına neden oluyor.

İKİNCİ EL DUMAN DA ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Önceki araştırmalar, çevrenizde sigara içenlerden soluyabileceğiniz ikinci el dumanın da ölümcül olabileceğini buldu. Sigara içildiğinde dumanın çoğu ciğerlere değil etraftaki havaya gidiyor. Bunu düzenli olarak soluyanların, sigara içenlerle aynı hastalıklara ve kalp hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksektir. California'daki uzmanlar, üçüncü el dumanın etkilerini araştırdı ve sigaralarda bulunan tehlikeli kimyasalların size bulaşabileceğini belirtti.

ÇEVRE OLDUKÇA ETKİLİ

Çok fazla dumanın olduğu yerlerde yaşamak ve dumanın etrafında bulunan giysi ve yatak takımları gibi eşyalara dokunmak, birini toksik seviyelere maruz bırakmak için kanser riskinizi artırmak için yeterli olabilir.



